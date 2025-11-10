A Házasság első látásra álompárja is szakított! „Megegyeztünk, hogy a házasságukat nem folytatjuk”

A Házasság első látásra Lacija mondhatni régi motoros, hiszen az első évadban is megpróbálta megtalálni a párját. Brem László Góbi Hilda férje volt a sikerműsor első szériájában, ám kiderült, nem ő volt a Nagy Ő. Idén újrapróbálkozott, ezúttal a festőművész Zavira férje lett. Eleinte minden jó volt, ám most fordult a kocka…
Az oltárnál látszólag őszintén örült egymásnak a páros, a 18 évnyi korkülönbség ellenére is jól megtalálták a közös hangot. Nevetésből és szeretetből nincs hiány, de mi a helyzet a szerelemmel?
„Ha igazán őszinte szeretnék lenni, azt kell, hogy mondjam, hogy erősebben érzem ezt a baráti energiát kettőnk között, mint a férfi–női energiát. De amíg itt vagyok, addig nyitott vagyok mindenre” – fogalmazott korábban a szakállas férfi. A páros derűs maradt – jóformán csak ők, hiszen Anna és Peti például egy légtérben sem tud már maradni, Kármen mindenki előtt kiabált férjével, Danival, valamint Rebeka és Zsolt is szakított azóta...
Laci és Zavira a csapattal közös találkozóra jó kedélyűen érkezik, a hétfő esti adásban vidáman mondják:
Nálunk nincs semmi változás… Minden kerekecske-gombocska...
Ám a többieknek gyanússá válik a folytonos mosolygás és felszínen kapirgálás.
A Házasság első látásra Laci végül kiböki:
Az intimitás hete mindkettőnket elgondolkodtatott. És megegyeztünk, hogy a házasságunkat nem folytatjuk. Hanem barátként maradunk ebben a kapcsolatban
– mondta el meglepő könnyedséggel Laci, míg felesége próbálta elhallgattatni, kezét a szájára téve. De ekkor már késő volt, mindenki leesett szájjal hallgatja a további részleteket, amire a hétfő este derül fény.
