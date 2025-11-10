Dér Heni reagált Stohl vallomására: „Figyelem a férjem, hogy mikor lesz neki sok...”

Nincs olyan maszk és sminkmesteri fortély, ami elérhetné, hogy Stohl András ne lássa dögösnek és gyönyörűnek az énekesnőt. Dér Heni viseljen rőt szakállat, vagy mímelt tokát, zsírpárnákat, a színész elragadtatva figyeli a Sztárban Sztár All Stars színpadán nyújtott káprázatos produkcióit és soha nem mulasztja el kinyilatkoztatni zsigeri vonzódását sem. Ez most vasárnap sem volt másképp, sőt, egy óvatlan pillanatban András kimondta a varázsszót, vagyis szókapcsolatot, amit Nagy Ő-ként idén tucatnyi lány várt tőle. No, de ez még a jövő zenéje, így térjünk is vissza a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásához és Buci újabb vallomásához!

Dér Heni mindig és minden formában lenyűgözi Stohl Andrást, aki most fel is tette az i-re a pontot (Fotó: Bors)

Stohl Andrást ismét lenyűgözte Dér Heni produkciója: „Mindent elkövetsz, hogy eltaszíts magadtól”

„Én tényleg lefagytam. Arra jöttem rá, hogy mindent elkövetsz, hogy eltaszíts magadtól. Hiszen már voltál szakállas férfi, aki női hangon énekelt, voltál Zorán. De nem tudsz! Mert én szerelmes vagyok beléd! Figyelj!”

Ha valaki ezt látja és nincs kiírva alá, hogy Dér Heni, nincs ember a Földön, aki megmondta volna, hogy ez te vagy.

„Valami egészen káprázatos volt… Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a stúdióban élőben hallották az emberek. Az, hogy mi ennek szem- és fültanúi lehetünk… Csak azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen!” – kezdte az értékelést Stohl András, miután elült a vastaps, amit Dér Heni kapott, mert Montserrat Caballé bőrébe bújva lenyűgözte a Sztárban Sztár All Stars nézőit. Majd miután a zsűritársai is az égig emelték az énekesnőt, még néhány mondatot hozzáfűzött korábbi gondolataihoz: „Még az jutott eszembe, miközben énekeltél, hogy tök mindegy, milyen toka van rajtad, vagy hogy vagy kitömve. Tudom, hogy ez az én számból elcsépelt, de szexi volt ez az egész” – licitált saját magára a színész.

Stohl András úgy figyeli Dér Heni minden mozdulatát, ahogy a vadász figyeli a prédát (Fotó: Bors)

Dér Heni: „Amíg ezen a bájos, haveri szinten mozgunk, senkit sem zavar”

A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adása után, elcsíptük Dér Henit, aki természetesen vette a lapot és elmondta, mit is gondol Stohl András heves és folyamatos udvarlásáról. „Nyugtassatok meg, hogy egyébként más versenyzőnél is ezt nyomja! Tényleg nem?! De szeretem…! Nos, valahogyan megpróbálja kifejezni a szimpátiáját. Ő, ezt így teszi, amióta különösen sok napot él egyedül. Vagy nem is tudom…” - kezdett mondandójába nevetve Dér Heni, aki persze a helyén kezeli a színész neki címzett és helyenként valóban pikáns szavait.

„Jól esik és nagyon szeretem az Andrist! Részemről is megvan a szimpátia. De ez köztünk, már egy nagyon régi, baráti alapon nyugvó szimpátia.

„Nála, talán most eggyel több fér bele. Bevallom, otthon, mindig figyelgetem a férjemet, hogy neki mikor lesz sok, vagy elég. De amíg ezen a bájos, haveri szinten mozgunk, senkit sem zavar” – mondta a Borsnak az énekesnő, majd egy pillanatra elgondolkodott és rá is ébredt, mi az, ami egy picit mégis csak zavarta Stohl András szavaiban. „Bocsánat! Egy kicsit, ma mégis zavart valami. Tényleg nagyon izgultam a produkció előtt. Ráfeszültem arra, hogy Liptai Claudia ezen az opera időszakon nőtt fel, illetve Hajós András pedig egy nagyon komoly szakember. Már épp elérzékenyültem a méltató szavaktól, majd Andris lezárta a dolgot azzal, hogy így is szexi voltam. Nos, vissza is ment a könnyem…” - zárta gondolatait Dér Heni.



