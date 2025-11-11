Freddie összeomlott a Sztárban Sztár színpadán, megszólalt a pszichológus

Bruno Mars bőrébe bújva csinált hatalmas bulit a TV2 sikerműsorában Freddie. A Sztárban Sztár All Stars stúdiója felrobbant az energiától, a zsűritagok is állva tapsoltak az énekesnek. Az értékelésnél Liptai Claudia kiemelte, hogy végre egy olyan laza előadót látott, amit a korábbi produkcióiban hiányolt, és arra kérte, higgye el végre, hogy ő egy jó pasi, akinek csodálatos a hangja.

A Sztárban Sztár All Stars műsorvezetője, Tilla is meglepődött, amikor Freddi könnyekben tört ki (Fotó: TV2)

Sztárban Sztár: Freddie könnyekben tört ki a stúdióban

Az énekes láthatóan nagyon élvezte a Bruno Mars utánzást, végre el tudta magát engedni, nem feszült be. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije teljesen odáig volt alakításáért, magasba emelték, amiből azonban váratlanul a mélybe zuhant.

„Nem tudom, hogy végig tudom-e mondani” - kezdte könnyeivel küzdve Freddie.

Egész életemben, nem értem, hogy miért, az önszeretettel mindig volt valami probléma. És az, amit éreztek valószínűleg... Ezt én nem akarom. Én vagyok valamilyen. Én itt idegenben vagyok. És most megtaláltam valamit. Azt, hogy az önszereteten kell dolgoznom, amit elkezdtem, csak meg kell értenem mindig a problémát. És az elmúlt két hétben éreztem valamit, hogy jön valami, ami megszületik bennem, és ez a tökéletességre való törekvés, amit nem lehet megtenni. De ezt hiába mondjátok, ez nem egy csettintés... Minden héten úgy kell elkezdeni dolgozni, hogy tudom, hogy nem leszek elégedett magammal, és most se voltam az, a próbán jobb volt. Mindent próbáltam beletenni abba, hogy mennyire k.rva jó ez a dal, meg ez a srác micsoda szupersztár, és tudom, hogy nem lehet lehozni. (...) Én ezért vagyok itt, nem azért, hogy ezt megnyerjem, hanem azért, hogy jobban lehessek, és ezt a sz.rt megoldjam magamban, úgyhogy köszönöm.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 zsűrije állva tapsolt az énekesnek (Fotó: Bors)

Megszólalt a szakértő Freddie összeomlásáról

Dr. Makai Gábor szerint annak, hogy az énekes nem szereti önmagát, a gyermekkorában keresendő a magyarázata.

„Az embernek az önértékelése, önbizalma, önmagához való viszonya az, amit önmagáról alkot, és az, amit a külvilág visszajelez, az nem biztos, hogy találkozik, megegyezik. Az önértékelésen dolgozni kell, mindig meg kell érteni a mögöttes tartalmát annak, hogy valaki önmagát miért látja negatívan. Bizonyos akut helyzetek megtorpedózhatják az önmagunkról alkotott képet. Az, hogy valaki leértékeli önmagát, az együtt jár a depresszióval, szorongással. Ez teljesítmény helyzetben kihívás elé állítja az illetőt, és a teljesítmény által, hogy első legyen, 40 pontot kapjon, ez áll nála mindenek felett, ezért a görcsös akarás. És ha ez nem jön össze, akkor szembesül azzal, hogy kicsi vagyok, béna vagyok, értéktelen!”