Halálhírét keltették a Házasság első látásra sztárjának, kitálalt a rocklegenda

Debreczeni Ferenc, becenevén Ciki három éve az Omega Testamentum formációval lép fel, amelynek célja a legendás banda örökségének bemutatása. Palvin Barbara házasságáról is pletykák terjednek, éppúgy mint Miló Vikiről is, aki jelenleg a házasság első látásra című műsorban szerepel. Ezek voltak a hét legolvasottabb cikkei a Borson:
Ő 1971-ben lépett be a zenekarba az akkori Neotonból, így számos korszakot átélt az együttessel, sok Omega-lemezen dobolt. Nemrég a Borsnak elmondta többek között azt is, hogy Som Lajos és Balázs Fecó annak idején miért hagyta ott a Neotont.
„Azon a turnén amúgy minden rendben volt a Neotonnal, én a hangolásánál, a soundchecknél sokat segítettem az omegásoknak. Zenéltünk együtt is, improvizatív, örömzene jelleggel. Így alakult a kapcsolatunk, úgyhogy körülbelül öt hónappal a turné után megkerestek.Benkő Laci meg a többiek csodálkoztak, hogy én gondolkodási időt kértem, de úgy éreztem, nem teljesen korrekt, ha ripsz-ropsz otthagyom a Neotont. Megkérdeztem erről az akkori neotonos zenésztársaimat, Balázs Fecót és Som Lajost, akik inkább a progresszív irányt képviselték a zenekaron belül, szemben például Pásztor Lacival, aki inkább az akkori dallamos, classic rocknak hívott stílust szerette. Zeneileg ez a két vonal volt a Neotonban” – mesélte.
Balázs Fecó és Som Lajos azt válaszolták Debreczeninek, hogy semmi baj, nincs sértettség azért, mert elválnak az útjaik.
Ötmillió forintot nyert, és a 12. kérdésnél szállt ki a játékból október 27-én a Legyen Ön is milliomos! játékosa, Kiss Diána, aki elmesélte, hogy Nagykátán él a nagymamájával.
Kifejezetten azért érkezett, érthető módon, hogy minél nagyobb összeget vigyen haza, hogy megvehesse annak a háznak a másik felét, amelyben él.
A felvételen a nagymama gyűrűje is rajta volt, hátha szerencsét hoz – a tudás mellett ugyanis némi szerencse is kell a nagy nyereményhez. Mint mesélte, a gyűrű azóta is rajta van, meg is kapta ajándékba.
Ez volt az első tévés vetélkedője, amelyre jelentkezett, korábban a Honfoglalón gondolkodott. Úgy érzi, hogy a sorkérdésénél nagyon fókuszált volt, mindent ki tudott zárni, övé volt a leggyorsabb jó válasz.
„Utána kezdtem el izgulni. A fények, a kamerák egyáltalán nem zavartak, de más ott ülni, mint a tévé előtt. Elkezdtem érezni, hogy amit itthon biztosra mondanék, arra ott elbizonytalanodtam. Egyre nőtt a tét, ez volt inkább a stresszfaktor” – tette hozzá.
„Amikor a kétmilliót elértem, az persze jó volt. De ismerem magam, ha olyan kérdést kapok, amely válaszában nem vagyok biztos, akkor nem kockáztatok. Ilyen szempontból minden nyeremény fixnek számított. A végén pedig ott volt a fejemben, hogy Liguria lesz a jó válasz, valahol tudtam, de mégsem mertem kockáztatni”
– emlékezett a Legyen Ön is milliomos! újabb milliomosa.
Zalatnay Cini egyetlen percig sem aggódott azon, hogy Mészáros Árpád Zsolt a paródia oldaláról közelíti majd meg a karakterét a Sztárban Sztár All Stars múlt vasárnapi élőshow-jában és mint mondja, nem is kellett csalódnia a színészben. Szerinte ugyanis MÁZS nagy tisztelettel és profizmussal, illetve még nagyobb alázattal nyúlt a dalhoz és végül pontosan azt hozta, amit ma a közönség láthat egy-egy koncertjén. Cini ugyanakkor nem tagadja, a zsűri értékelése előtt kicsit féltette a színészt és egy kicsit önmagát is, hiszen számított rá, hogy például Hajós András csípős humora teret kap majd az értékelésben.
„Hát, most mit mondjak? Játsszam a megsértett, önmagát kortalannak hazudó dívát? Minek? Hogy nagy a kontraszt egy egykor volt szexszimbólumhoz képest? Az hát! Hetvenhét éves vagyok és egy percet sem szeretnék eltagadni a koromból, ahogyan azt a látszatot sem szeretném kelteni, hogy darázsderekam van. Egy énekesnő vagyok, aki hatvankét éve áll színpadon és aki pontosan és tisztán látja önmagát a tükörben. Szóval maradjunk annyiban, hogy Hajós András viccesnek szánt megjegyzései viccesek is voltak. Jó érzékkel mozgott azon a határon, amikor még nevettem és nem lépett át oda, ahol már megsértődhetnék...” – magyarázta az énekesnő.
Egyes kattintásvadász, kamuhírekkel az országot átverő portálok most éppen a Házasság első látásra 3. évadából igyekeznek hasznot húzni. Azt terjesztik ugyanis, hogy a TV2 párkapcsolati reality-jének egyik idei sztárja tragikus hirtelenséggel elhunyt.
A gyanútlan netezők persze jóhiszeműen rákattintanak ezekre a cikkekre, amikről kisvártatva kiderül, hogy a valóságtartalmuk gyakorlatilag a nullával egyenlő, az egész nem más, mint egy felfújt lufi. Ebben a konkrét esetben Miló Viki haláláról szól az álhír, azaz, pontosabban, némi olvasás után megtudhatjuk, hogy a halált lelki értelemben érti a kamucikk névtelenségbe burkolózó szerzője.
„A halál itt nem fizikai, hanem lelki – egy korszak vége, amely talán egy új, érettebb Viki születésének a kezdete. Mert néha a léleknek is meg kell halnia egy kicsit, hogy újra élni tudjon” – magyarázzák a cikkben pofátlan módon.
Palvin Barbi és Dylan Sprouse a külvilág felé mindig legboldogabb arcukat mutatják. Dylan minden alkalommal kedveskedik feleségének. Legutóbb, amikor a magyar szupermodell a Victoria’s Secret kifutóján vonult végig, férje az első sorból szurkolt neki.
A sztárpár öt év együttjárás után, 2023-ban házasodott össze. A közösségi médiában ma is az egyik legcukibb szerelmespárként tartják őket számon, most azonban úgy tűnik, a színfalak mögött nem olyan békés a házasságuk – avagy nem minden arany, ami fénylik.
Egy külföldi Reddit-oldalon indultak el a pletykák, miszerint Dylan többször is félrelépett Barbarával való kapcsolata során.
Egy felhasználó megosztotta emlékeit a színészről:
„2021-ben egy közeli (kanadai) kisvárosban forgatott valamit, és közben minden egyes bárba és klubba elment, ahol nyíltan csókolózott és összejárt lányokkal, miközben kapcsolatban volt Barbarával. Egy ismerős ismerőse, aki lefeküdt vele egy este, kérdezett tőle Barbaráról, és ő azt mondta, hogy együtt vannak, de mivel a lány nincs ott, így nem számít. Volt ez a lány Snapchaten, akinél láttam, hogy mindent kirakott a sztorijába – képeket és videókat, ahogy Dylan lányok derekát fogdossa, illetlen módon táncol velük, és egyszerűen undorító dolgokat csinál, amit egy barátnő soha nem akarna látni a pasijától.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.