Halálhírét keltették a Házasság első látásra sztárjának, kitálalt a rocklegenda

Debreczeni Ferenc kitálalt Som Lajoséktól (Fotó: Omega Testamentum)

Ő 1971-ben lépett be a zenekarba az akkori Neotonból, így számos korszakot átélt az együttessel, sok Omega-lemezen dobolt. Nemrég a Borsnak elmondta többek között azt is, hogy Som Lajos és Balázs Fecó annak idején miért hagyta ott a Neotont.

„Azon a turnén amúgy minden rendben volt a Neotonnal, én a hangolásánál, a soundchecknél sokat segítettem az omegásoknak. Zenéltünk együtt is, improvizatív, örömzene jelleggel. Így alakult a kapcsolatunk, úgyhogy körülbelül öt hónappal a turné után megkerestek.Benkő Laci meg a többiek csodálkoztak, hogy én gondolkodási időt kértem, de úgy éreztem, nem teljesen korrekt, ha ripsz-ropsz otthagyom a Neotont. Megkérdeztem erről az akkori neotonos zenésztársaimat, Balázs Fecót és Som Lajost, akik inkább a progresszív irányt képviselték a zenekaron belül, szemben például Pásztor Lacival, aki inkább az akkori dallamos, classic rocknak hívott stílust szerette. Zeneileg ez a két vonal volt a Neotonban” – mesélte.

Balázs Fecó és Som Lajos azt válaszolták Debreczeninek, hogy semmi baj, nincs sértettség azért, mert elválnak az útjaik.

A Bors megtalálta a Legyen Ön is milliomos! nyertesét

Ötmillió forintot nyert, és a 12. kérdésnél szállt ki a játékból október 27-én a Legyen Ön is milliomos! játékosa, Kiss Diána, aki elmesélte, hogy Nagykátán él a nagymamájával.

Ilyen volt a 10 milliós kérdés a Legyen Ön is milliomos!-ban (Fotó: TV2)

Kifejezetten azért érkezett, érthető módon, hogy minél nagyobb összeget vigyen haza, hogy megvehesse annak a háznak a másik felét, amelyben él.

A felvételen a nagymama gyűrűje is rajta volt, hátha szerencsét hoz – a tudás mellett ugyanis némi szerencse is kell a nagy nyereményhez. Mint mesélte, a gyűrű azóta is rajta van, meg is kapta ajándékba.

Ez volt az első tévés vetélkedője, amelyre jelentkezett, korábban a Honfoglalón gondolkodott. Úgy érzi, hogy a sorkérdésénél nagyon fókuszált volt, mindent ki tudott zárni, övé volt a leggyorsabb jó válasz.