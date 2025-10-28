BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Egy szót sem szólhattam senkinek" – megtaláltuk a Legyen Ön is milliomos! hatalmasat kaszáló nyertesét: nagymamája gyűrűje hozta el a sikert

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 16:00
Legyen Ön is Milliomos!Palik LászlóvetélkedőTV2
Ötmillió forintot nyert Kiss Diána a TV2 kvízében. A Legyen Ön is milliomos! játékosa a Borsnak elmesélte, hogy így talán esélye nyílik megvenni a ház felét, amelyben él. Bár beszél olaszul, és járt is az országban, egy Olaszországgal kapcsolatos kérdésnél volt kénytelen megállni.
Bors
A szerző cikkei

A 12. kérdésnél szállt ki a játékból október 27-én a Legyen Ön is milliomos! játékosa, Kiss Diána, aki elmesélte, hogy Nagykátán él a nagymamájával. Kifejezetten azért érkezett, érthető módon, hogy minél nagyobb összeget vigyen haza, hogy megvehesse annak a háznak a másik felét, amelyben él.

legyen ön is milliomos
10 milliós kérdés a Legyen Ön is milliomos!-ban (Fotó: TV2)

A felvételen a nagymama gyűrűje is rajta volt, hátha szerencsét hoz – a tudás mellett ugyanis némi szerencse is kell a nagy nyereményhez. Mint mesélte, a gyűrű azóta is rajta van, meg is kapta ajándékba.

Ez volt az első tévés vetélkedője, amelyre jelentkezett, korábban a Honfoglalón gondolkodott. Úgy érzi, hogy a sorkérdésénél nagyon fókuszált volt, mindent ki tudott zárni, övé volt a leggyorsabb jó válasz. „Utána kezdtem el izgulni. A fények, a kamerák egyáltalán nem zavartak, de más ott ülni, mint a tévé előtt. Elkezdtem érezni, hogy amit itthon biztosra mondanék, arra ott elbizonytalanodtam. Egyre nőtt a tét, ez volt inkább a stresszfaktor” – tette hozzá.

Amikor a kétmilliót elértem, az persze jó volt. De ismerem magam, ha olyan kérdést kapok, amely válaszában nem vagyok biztos, akkor nem kockáztatok. Ilyen szempontból minden nyeremény fixnek számított. A végén pedig ott volt a fejemben, hogy Liguria lesz a jó válasz, valahol tudtam, de mégsem mertem kockáztatni

 – emlékezett a Legyen Ön is milliomos! újabb milliomosa.

A TV2 műsorában tízmillióért arra a kérdésre kellett válaszolnia, hogy melyik olaszországi tartományban található Cinque Terre. Olaszul is tanult korábban, járt is Olaszországban, de itt már nagy volt a tét, inkább a biztos ötmilliónál maradt. Ezért az összegért Victor Hugo regényével kellett képben lennie, de olvasta A nyomorultakat, emlékezett rá.

A Legyen Ön is milliomos! újabb győztese több területen jártas 

A tízmilliós kérdésnél magamat próbáltam győzködni. Bennem volt, hogy megjelölöm, átfutott minden a fejemben, de nem kockáztattam. Örülök, hogy Palik László ült velem szemben, mert nagyon izgultam és ő jól tudta oldani ezt a feszültséget. Élmény volt vele beszélni, de persze nem személyesen miatta jelentkeztem. 

A műsort már régóta néztem, korábban is szerettem volna jelentkezni, de mire elhatároztam magam, kifutottam az időből. Most viszont egyből lecsaptam a lehetőségre

 – mesélte.

Nem beszélhetett a nyereményről (Fotó: TV2)

Kiskorában csillagász szeretett volna lenni, kémiából is jó volt, így örült, hogy vegyjeles kérdést is kapott. Több nyelven beszél, a pszichológia diplomájához a szakdolgozat hiányzik, a történelem-levéltár szak államvizsga pedig januárban lesz, így humán vonalon erősebb. „A bulvár nem ment volna annyira, azt nem igazán szeretem. Nem szoktam utánanézni a celebeknek, de erre a területre volt segítségem” – emlékezett.

A hétfői adás előtt benn volt Nagykátán, megismerték, nagyon kedvesek voltak az emberek. „Egy szót sem szólhattam senkinek arról, mennyit nyertem, ezt nehezményezték is. Csak a nagymamámnak árultam el, de ő nem jár boltba, nem fenyegetett az a veszély, hogy elmondja valakinek” – mesélte a TV2 sikerműsorának nyertese, aki 5 millió forinttal gazdagodott. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu