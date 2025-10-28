"Egy szót sem szólhattam senkinek" – megtaláltuk a Legyen Ön is milliomos! hatalmasat kaszáló nyertesét: nagymamája gyűrűje hozta el a sikert

A 12. kérdésnél szállt ki a játékból október 27-én a Legyen Ön is milliomos! játékosa, Kiss Diána, aki elmesélte, hogy Nagykátán él a nagymamájával. Kifejezetten azért érkezett, érthető módon, hogy minél nagyobb összeget vigyen haza, hogy megvehesse annak a háznak a másik felét, amelyben él.
A felvételen a nagymama gyűrűje is rajta volt, hátha szerencsét hoz – a tudás mellett ugyanis némi szerencse is kell a nagy nyereményhez. Mint mesélte, a gyűrű azóta is rajta van, meg is kapta ajándékba.
Ez volt az első tévés vetélkedője, amelyre jelentkezett, korábban a Honfoglalón gondolkodott. Úgy érzi, hogy a sorkérdésénél nagyon fókuszált volt, mindent ki tudott zárni, övé volt a leggyorsabb jó válasz. „Utána kezdtem el izgulni. A fények, a kamerák egyáltalán nem zavartak, de más ott ülni, mint a tévé előtt. Elkezdtem érezni, hogy amit itthon biztosra mondanék, arra ott elbizonytalanodtam. Egyre nőtt a tét, ez volt inkább a stresszfaktor” – tette hozzá.
Amikor a kétmilliót elértem, az persze jó volt. De ismerem magam, ha olyan kérdést kapok, amely válaszában nem vagyok biztos, akkor nem kockáztatok. Ilyen szempontból minden nyeremény fixnek számított. A végén pedig ott volt a fejemben, hogy Liguria lesz a jó válasz, valahol tudtam, de mégsem mertem kockáztatni
– emlékezett a Legyen Ön is milliomos! újabb milliomosa.
A TV2 műsorában tízmillióért arra a kérdésre kellett válaszolnia, hogy melyik olaszországi tartományban található Cinque Terre. Olaszul is tanult korábban, járt is Olaszországban, de itt már nagy volt a tét, inkább a biztos ötmilliónál maradt. Ezért az összegért Victor Hugo regényével kellett képben lennie, de olvasta A nyomorultakat, emlékezett rá.
„A tízmilliós kérdésnél magamat próbáltam győzködni. Bennem volt, hogy megjelölöm, átfutott minden a fejemben, de nem kockáztattam. Örülök, hogy Palik László ült velem szemben, mert nagyon izgultam és ő jól tudta oldani ezt a feszültséget. Élmény volt vele beszélni, de persze nem személyesen miatta jelentkeztem.
A műsort már régóta néztem, korábban is szerettem volna jelentkezni, de mire elhatároztam magam, kifutottam az időből. Most viszont egyből lecsaptam a lehetőségre
– mesélte.
Kiskorában csillagász szeretett volna lenni, kémiából is jó volt, így örült, hogy vegyjeles kérdést is kapott. Több nyelven beszél, a pszichológia diplomájához a szakdolgozat hiányzik, a történelem-levéltár szak államvizsga pedig januárban lesz, így humán vonalon erősebb. „A bulvár nem ment volna annyira, azt nem igazán szeretem. Nem szoktam utánanézni a celebeknek, de erre a területre volt segítségem” – emlékezett.
A hétfői adás előtt benn volt Nagykátán, megismerték, nagyon kedvesek voltak az emberek. „Egy szót sem szólhattam senkinek arról, mennyit nyertem, ezt nehezményezték is. Csak a nagymamámnak árultam el, de ő nem jár boltba, nem fenyegetett az a veszély, hogy elmondja valakinek” – mesélte a TV2 sikerműsorának nyertese, aki 5 millió forinttal gazdagodott.
