Tönkrement Palvin Barbi házassága? Több nő állítja, a modell férje velük csalja a magyar világsztárt

Palvin Barbi és Dylan Sprouse a külvilág felé mindig legboldogabb arcukat mutatják. Dylan minden alkalommal kedveskedik feleségének. Legutóbb, amikor a magyar szupermodell a Victoria’s Secret kifutóján vonult végig, férje az első sorból szurkolt neki.

Palvin Barbi házassága romokban? (Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Palvin Barbi házassága a végét járhatja?

Dylan az idei Victoria’s Secret divatbemutatón még az endometriózisban szenvedő nőkért is kiállt: sárga szalagokat osztogatott, így támogatva feleségét, miután ő is átesett egy műtéten a betegség miatt.

A sztárpár öt év együttjárás után, 2023-ban házasodott össze. A közösségi médiában ma is az egyik legcukibb szerelmespárként tartják őket számon, most azonban úgy tűnik, a színfalak mögött nem olyan békés a házasságuk – avagy nem minden arany, ami fénylik.

Egy külföldi Reddit-oldalon indultak el a pletykák, miszerint Dylan többször is félrelépett Barbarával való kapcsolata során.

Palvin Barbi és férje között problémák léptek fel (Fotó: Florian Savina / Bestimage / Northfoto)

Egy kommentelő kitálalt Palvin Barbi férjéről

Egy felhasználó megosztotta emlékeit a színészről:

2021-ben egy közeli (kanadai) kisvárosban forgatott valamit, és közben minden egyes bárba és klubba elment, ahol nyíltan csókolózott és összejárt lányokkal, miközben kapcsolatban volt Barbarával. Egy ismerős ismerőse, aki lefeküdt vele egy este, kérdezett tőle Barbaráról, és ő azt mondta, hogy együtt vannak, de mivel a lány nincs ott, így nem számít. Volt ez a lány Snapchaten, akinél láttam, hogy mindent kirakott a sztorijába – képeket és videókat, ahogy Dylan lányok derekát fogdossa, illetlen módon táncol velük, és egyszerűen undorító dolgokat csinál, amit egy barátnő soha nem akarna látni a pasijától.

Egyesek szerint mostani „szuper férj” viselkedése csupán kompenzáció korábban elkövetett hibái miatt. Többen is úgy gondolják, hogy ez a nőcsábász imázs együtt jár a színésszel, hiszen már előző kapcsolatai sem voltak felhőtlenek. Úgy vélik, egykor valójában Barbi volt a „másik nő”, ugyanis Dylan éppen távkapcsolatban élt, amikor megismerkedett a modellel.

Többen párhuzamot véltek felfedezni a néhány évvel ezelőtti celebbotránnyal, amikor Adam Levine, a népszerű Maroon 5 együttes frontembere csalta meg várandós modell barátnőjét. Vajon a magyar szupermodell is elszenvedi a férje hűtlenségét, ahogy több Victoria’s Secret angyal is?