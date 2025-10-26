Sztárban Sztár – Hajós András Szandiról: "14 éves lettem, féltem, de állt is"

Szandi rövid hajjal, nyakkendővel állt a Sztárban Sztár All Stars színpadára, de úgy tűnik, előadása meglehetősen szokatlan emlékeket ébresztett fel Hajós Andrásban.

Nagy sikert aratott Szandi előadása a Sztárban Sztár színpadán

Szinte rá sem lehetett ismerni Szandira a Sztárban Sztár műsorában

A mai adásban az énekesnő Annie Lenox bőrébe bújt, és a Sweet Dreams című dalt adta elő. Szandi már a próbákon bevallotta, hogy bár az előző szereplése nem a legjobb értékelést kapta, továbbra is 120 százalékot fog beleadni a versenybe, és a mostani dal igazán különleges számára.

Amikor kislányként először láttam ezt a videoklipet, akkor én hirtelen azt hittem, hogy ő nem egy néni, hanem egy bácsi... Tök rövid haja volt, öltöny, nyakkendő, hát ez akkor forradalmi dolog volt.

– mesélte az énekesnő.

Kellemetlen gyermekkori emlékek törtek fel Hajós Andrásban

Az előadás során Szandi meglehetősen közel került a zsűriasztalhoz, ami Hajós Andrást kissé meg is ijesztette. Bevallotta, hogy mikor először hallotta még walkmanon a dalt, a hangból azt hitte, hogy egy vonzó énekesnő szerepel a klipben, így sokkolta, amikor szembesült azzal, hogy az előadó úgy néz ki, mintha az osztályfőnöke haját leborotválták volna. A zsűritag hozzátette: ennek a tanárnőnek volt az a szokása, hogy homlokig rúzsozott szájjal, közelről ordibált vele.

14 éves lettem, féltem, de állt is... szóval így nem tudom...

– tette hozzá a kellemetlen emlékhez.

Mindezek ellenére Hajós András elárulta: hiányolta egy kicsikét a nőiességet az előadásból. Viszont nem ő volt egyedül, aki hiányt érzett, Stohl András úgy gondolta, Szandinak volt már ennél sokkal jobb előadása. Liptai Claudia kiemelte, hogy ez az előadása szűkebb keretek közé volt szorítva, ennek ellenére neki jobban tetszett, mint a múlt heti. Lékai-Kiss Ramóna Szandi mozgásában vett észre némi furcsaságot, elmondása szerint az eredeti kliphez képest sokkal darabosabban, robotosan mozgott.

Szandi végül Stohl Andrástól, Lékai-Kiss Ramónától és Hajós Andrástól 9, míg Liptai Claudiától 10 pontot kapott az előadására.