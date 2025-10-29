Borzalmas hír terjed: meghalt a Házasság első látásra sztárja?

Egyes kattintásvadász, kamuhírekkel az országot átverő portálok most éppen a Házasság első látásra legújabb évadából igyekeznek hasznot húzni. Azt terjesztik ugyanis, hogy a TV2 párkapcsolati reality-jének egyik idei sztárja tragikus hirtelenséggel elhunyt.
A gyanútlan netezők persze jóhiszeműen rákattintanak ezekre a cikkekre, amikről kisvártatva kiderül, hogy a valóságtartalmuk gyakorlatilag a nullával egyenlő, az egész nem más, mint egy felfújt lufi. Ebben a konkrét esetben Miló Viki haláláról szól az álhír, azaz, pontosabban, némi olvasás után megtudhatjuk, hogy a halált lelki értelemben érti a kamucikk névtelenségbe burkolózó szerzője.
"A „halál” itt nem fizikai, hanem lelki – egy korszak vége, amely talán egy új, érettebb Viki születésének a kezdete. Mert néha a léleknek is meg kell halnia egy kicsit, hogy újra élni tudjon"
– magyarázzák a cikkben pofátlan módon.
Bár Miló Viki szerencsére él és virul, a 47 éves exsportoló nem igazán nyerte el a tévénézők szimpátiáját. Az újdonsült feleség, aki 47 évesen először költözött össze egy pasival, és bizony férjével, Janicsek Attilával az egyik legproblémásabb párosnak számít. A műsor eleje óta nagyon nehezen megközelíthető a világbajnok ökölvívó, amit Attila sokszor nehezen visel, nemrég pedig az ok is kiderült, hogy miért viseli ennyire nehezen Viki férje közeledését: fiatal korában zaklatás áldozata volt, amiről eddig sosem mesélt.
A műsor szakértői persze próbálkoznak különféle módszerekkel, terápiával, ám Házasság első látásra Vikinek még ekkor is hányingere támadt.
"Az a baj, hogy rosszul érzem magam közben. Nem érzem jól magam, ez még nem megy, ez se megy. Rögtön lefagytam, rögtön gyomorgörcs, és nem feltétlen a kézmozdulatok, hanem Attila arckifejezése volt az, ami beindította bennem ezt a nagyon kellemetlen érzést. Nem az hogy kellemetlen, hanem hányingerem van, fizikális tüneteim vannak. Olyan gyomorgörcsöm van és hányingerem, még ha beszélek is róla"
– panaszolta Viki, aki a kommentelők szerint kiváló színésznő lenne.
