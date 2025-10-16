Palvin Barbara a tűz angyalaként diadalmaskodott újra a kifutón – Galéria

Palvin Barbara Instagram-oldala már napokkal ezelőtt kiemelkedően magas látogatottságnak örvendett, na nem mintha egyébként húszmilliós követőtábora nem nézegetné állandóan a profilját, most azonban különleges esemény volt készülőben, amelynek előkészületi napjairól Barbi is megosztott néhány képet. Az év egyik legjobban várt divatbemutatóján természetesen a világhírű magyar modell is megmutatta a szárnyait.
A Victoria’s Secret Fashion Show kétségkívül a világ egyik legrangosabb divat eseménye, ahol a legnagyobb nevek és leggyönyörűbb nők mutatják meg tökéletes alakjukat, őrületes fehérnemű kreációkban. A gigantikus sztárparádéról Palvin Barbi sem hiányozhatott, aki idén, mondhatni újra visszatért. Érdekesség, hogy a tavaly megrendezett eseményen is szintén egy nagyobb visszatérésről lehetett beszélni, hiszen a Victoria’s Secret épp 2019-ben jelentette be, hogy egy időre jegelik az éves showműsort, ugyanis a cég ellen erős social media kampány indult, amiért túl vékonyak a modelljeik. Ennek hatására csökkent a nézettség, és inkább azon dolgoztak, hogy a márka hírnevét helyrehozzák. A 2024-es parádé tehát már egészen más célokkal és stílussal valósulhatott meg, ahol Barbi szintén hosszú kihagyás után kaphatott újra VS angyalként szárnyra.
A modell augusztusban osztotta meg követőivel, hogy a hónapokig tartó fáradtság, erős fájdalom, rendszertelen ciklus és álmatlan éjszakák után végül orvoshoz fordult, így derült ki, hogy endometriózia van. Kórházi posztja szó szerint felrobbantotta az internetet, hiszen nem csak rengetegen aggódtak a magyar szépségért, de őszinte megnyilvánulása másoknak is erőt adott ahhoz, hogy hasonló tünetekkel igenis érdemes felkeresni egy szakembert. Barbi közel három hónapra vonult kényszerpihenőre és minden jel szerint megérte ennyit várni a teljes gyógyulás érdekében. Az október 15-i fashion show-n már újra a régi önmagát láthattuk: egy jelenséget, aki mindig képes megújulni és meghódítani a kifutót. Magabiztos tartása, ragyogó mosolya és természetes eleganciája olyan energiát sugárzott, amit nem lehet tanítani. A bemutatón viselt szettjei tökéletesen kiemelték természetes szépségét: nőies, mégis vagány, pont olyan, amilyen ő maga. Ez a kettősség az, ami mindig is megkülönböztette őt a többiektől. Ő a kifutón is pontosan azt az egyensúlyt képviseli, amit csak a legnagyobbak tudnak megteremteni.
Dylan Sprouse büszke férjként szurkolt imádott feleségének az első sorban, sőt mi több, bejegyzésével megelőzött mindenkit, aki részt vett az eseményen.
„Nagyon büszke vagyok az angyalomra ma este, a kemény munkára, a szorgalomra és a törött lábadra. Te vagy a legkeményebb, akit valaha ismertem. Gratulálok a nagyszerű műsorhoz” – írta Dylan, és lapozós posztjában elrejtett egy olyan képet is, ahol felesége egy kerekes székben, felpolcolt lábakkal mosolyog. Palvin Barbara lábtörése ugyanis négy héttel ezelőtt történt, a modell mégsem mondta le a szereplését.
Most is fáj neki, de nem hagyta, hogy ez eltántorítsa. Tegnap este még gyakorolt otthon, de nem engedte, hogy nézzem
– mesélte a People Magazinnak. Ennek fényében még inkább le a kalappal Barbi előtt, hogy így is tökéletes teljesítményt nyújtott a kifutón.
