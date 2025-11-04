Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Házasság első látásra: az álompár is a válás szélére sodródik?

házasság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 07:35
Házasság első látásrakapcsolat
Úgy tűnik, újabb házaspár kapcsolata romlik meg a szemünk előtt. Pedig Becca és Zsolt olyan jól kezdtek. Sokan reménykedtek benne: ők lehetnek a Házasság első látásra sikertörténete!

Újabb izgalmas adáson vannak túl a Házasság első látásra nézői. A harmadik évad továbbra is bővelkedik izgalmakban és fordulatokban. Gyakorlatilag a szemünk előtt kerülnek közelebb egymáshoz olyan házaspárok, akik a kezdetben nem igazán értették meg egymást, ugyanakkor mások ugyanúgy a szemünk előtt távolodnak el egymástól napról napra, adásról adásra. Vajon kik maradnak együtt az évad végére? lesz olyan, aki idő előtt a válás mellett dönt? Ilyen és ehhez hasonló kérdések játszódnak le a nézők fejében. Most épp Becca és Zsolt miatt aggódhatnak a műsor rajongói.

Házasság első látásra: Becca és Zsolt
Házasság első látásra: Becca és Zsolt kapcsolata is a válás felé tart? Fotó: TV2

Házasság első látásra: Álompárból sodródik a szakítás felé Zsolt és Becca

Kétségtelen, hogy voltak olyan párok a Házasság első látásra 2025-ös évadában is, akik már az első pillanattól nem találták meg a közös hangot. Elég csak Sanya és Rita duójára gondolni! A férfi már akkor csalódott volt, amikor megpillantotta a házasságkötés előtt a menyasszonyt, és bizony később sem javult sokat kettejük kapcsolata. Sőt! Deák Rebeka és Horváth Zsolt kapcsolata azonban nem ilyen volt. Nyugodtan használhatjuk – vagy legalábbis használhattuk! – rájuk az álompár megnevezést! Az első pillanattól kezdve meg volt köztük a kémia, megnevettették, megsiratták egymást, a nászút után pedig nem is akartak különválni egy pillanatra sem, máris a lány lakásán kötöttek ki.

Az utóbbi időben azonban egyre jobban gyülekeznek a fejük felett a sötét fellegek. Egyre több köztük a fesztültség, és nem úgy tűnik, mintha meg tudnák beszélni a nézeteltéréseiket. Vajon a válás felé sodródnak, vagy pedig rendezni tudják azt, ami jelenleg köztük van? Zsolt láthatóan egyre kevésbé hisz a házasságukban.

Vannak hasonlóságok köztünk, az egyértelmű, de pont az alapbeállítás az teljesen ellentétes előjelű

 – magyarázta a grafikus srác a TV2 kamerái előtt. Zsolt szerint Becca karrierista, a lány azonban állítja: nem az, csupán rengeteg ideje volt, hogy azzal foglalkozzon, amit szeret.

Zsolt szerint Becca próbálja menteni a kapcsolatukat. A kérdés csak az: még időben?

"Próbálja helyrehozni, ami köztünk van, számomra viszont már eltelt annyi idő ebben az ignorálós, offenzív, passzív-agresszív időszakban, hogy teljesen elengedjem ezt a házasságot" – jelentette ki a férfi.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu