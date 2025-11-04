Házasság első látásra: az álompár is a válás szélére sodródik?

Újabb izgalmas adáson vannak túl a Házasság első látásra nézői. A harmadik évad továbbra is bővelkedik izgalmakban és fordulatokban. Gyakorlatilag a szemünk előtt kerülnek közelebb egymáshoz olyan házaspárok, akik a kezdetben nem igazán értették meg egymást, ugyanakkor mások ugyanúgy a szemünk előtt távolodnak el egymástól napról napra, adásról adásra. Vajon kik maradnak együtt az évad végére? lesz olyan, aki idő előtt a válás mellett dönt? Ilyen és ehhez hasonló kérdések játszódnak le a nézők fejében. Most épp Becca és Zsolt miatt aggódhatnak a műsor rajongói.

Házasság első látásra: Becca és Zsolt kapcsolata is a válás felé tart? Fotó: TV2

Házasság első látásra: Álompárból sodródik a szakítás felé Zsolt és Becca

Kétségtelen, hogy voltak olyan párok a Házasság első látásra 2025-ös évadában is, akik már az első pillanattól nem találták meg a közös hangot. Elég csak Sanya és Rita duójára gondolni! A férfi már akkor csalódott volt, amikor megpillantotta a házasságkötés előtt a menyasszonyt, és bizony később sem javult sokat kettejük kapcsolata. Sőt! Deák Rebeka és Horváth Zsolt kapcsolata azonban nem ilyen volt. Nyugodtan használhatjuk – vagy legalábbis használhattuk! – rájuk az álompár megnevezést! Az első pillanattól kezdve meg volt köztük a kémia, megnevettették, megsiratták egymást, a nászút után pedig nem is akartak különválni egy pillanatra sem, máris a lány lakásán kötöttek ki.

Az utóbbi időben azonban egyre jobban gyülekeznek a fejük felett a sötét fellegek. Egyre több köztük a fesztültség, és nem úgy tűnik, mintha meg tudnák beszélni a nézeteltéréseiket. Vajon a válás felé sodródnak, vagy pedig rendezni tudják azt, ami jelenleg köztük van? Zsolt láthatóan egyre kevésbé hisz a házasságukban.

Vannak hasonlóságok köztünk, az egyértelmű, de pont az alapbeállítás az teljesen ellentétes előjelű

– magyarázta a grafikus srác a TV2 kamerái előtt. Zsolt szerint Becca karrierista, a lány azonban állítja: nem az, csupán rengeteg ideje volt, hogy azzal foglalkozzon, amit szeret.

Zsolt szerint Becca próbálja menteni a kapcsolatukat. A kérdés csak az: még időben?