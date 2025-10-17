Ennyire egymásra hangolódtak? Házasság első látásra – Zsolti máris Beccánál töltötte az éjszakát

Elindult a Házasság első látásra legújabb évada, immár mind a hat pár egybekelt. Vannak, akik elsőre nehezebben találták meg az összhangot, akad, akik kifejezetten ellenségesen állnak egymáshoz, ráadásul máris szóba került a nyitott házasság lehetősége is, ugyanakkor tény, hogy Becca és Zsolti, azaz a vagány énekesnő Deák Rebeka és a grafikus, arctetkós Horváth Zsolt párosa már most nyerőnek bizonyul. Láthattuk, ahogy a nászutas lakosztály elfoglalása után felolvasták egymásnak a fogadalmaikat, amely alatt Becca könnyekig hatódott. "Fogadom, hogy igaz társad leszek, aki mellett teljes, és már-már gusztustalanul boldog lehetsz. Ugyan most először, de ettől a perctől itt vagyok veled, itt vagyok neked" - mondta akkor a férfi, örömkönnyeket csalva újdonsült felesége szemébe.

Házasság első látásra: Zsolti Beccánál töltötte az éjszakát Fotó: TV2

Máris egy ágyban kötött ki a Házasság első látásra szerelmespárja

Úgy tűnik, Becca és Zsolti nem is nagyon várnak, még a hivatalos összeköltözés előtt, a nászutat követően egy ágyban ébredtek, akkor még Rebeka lakásán. "Sajnáltam, mert ott kellett hagyni Nizzát, mert nagyon jól éreztem ott magam, de ugyanannyira vártam ezt a szakaszt is. Egyáltalán nem aggódok semmi miatt, a harmónia az működik" - jelentette ki Zsolti a TV2 kamerái előtt. A pár valóban szemmel láthatóan olyan őszintén és otthonosan viselkedik egymás mellett, mintha nem pár nappal ezelőtt, a házasságkötés során látták volna egymást először. Ha valakiknek, hát nekik tényleg nagy esélyük van arra, hogy együtt maradjanak, igazán egymásra találjanak a műsornak köszönhetően.

Annyira egymásra nőttünk itt az utóbbi négy napban, hogy azonnal fellépett egy erős hiányérzet

- magyarázta a férj, hozzátéve: a nászúton annyi programjuk volt, hogy igazán nem is jutott idejük egymásra. "Ez az a szakasz lesz, amikor tényleg tudunk beszélgetni."