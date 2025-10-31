Áll a bál a Házasság első látásra egykori álompárja körül: ennek csúnya vége lesz

A Házasság első látásra műsorát nem véletlenül nevezi a TV2 is kísérletnek: igencsak izgalmas, miként csiszolódnak össze férjként és feleségként a párok, akik életükben először a boldogító (vagy épp életüket megkeserítő?) igen kimondása előtti pillanatokban találkoztak. Ugyanakkor vannak olyanok, akik épp ellenkező utat járnak be: eleinte még úgy tűnt, hogy összeillenek, idővel azonban egyre jobban a felszínre kerülnek azok az ellentétek, amik talán áthidalhatatlan nézeteltérésekhez vezetnek. Ezt látjuk most Becca és Zsolti esetében is? Vagy kibékülhetnek? Ki tudja...

Házasság első látásra: Becca és Zsolti párosa sem tökéletes Fotó: TV2

Becca és Zsolti: a Házasság első látásra álompárjaként indultak, most azonban...

A Házasság első látásra 2025-ös, harmadik évadában már a kezdetektől fogva voltak olyan párosok, akik nem működtek együtt jól. Kétségtelenül az egyik leglátványosabb ellentét Sanya és Rita közt alakult ki. A férfi már a kezdetektől fogva nemtetszését fejezte ki újdonsült neje irányába, aki ugyancsak nem volt túlságosan elragadtatva férjétől. Hamar fel is merült a nyitott házasság gondolata. Manapság pedig Peti és Anna az, aki egymás torkának ugrik, pedig eleinte úgy tűnt, minden harmonikus, bár tény, hogy az intimitásal bőven akadtak gondjaik. És akkor ott van Deák Rebeka és Horváth Zsolt párosa, akik már a nászutat követően a lány lakásán kötöttek ki. Eleinte tényleg mindenki azt hitte, hogy ha valakik között működik majd a dolog, azok ők lesznek. Mára azonban már egész mást láthatunk az esténként jelentkező műsorban. Valami nagyon komoly hiba került a gépezetbe.

Láthatóan gyűlnek a viharfelhők a házaspár feje felett, és nem igazán tudják megbeszélni a dolgokat.

"Ki köré építsek? Zsolti azt mondta, minden körém van építve. Hát persze, hogy körém van építve!" – fakadt ki Becca, amikor a férje kifejtette neki, hogy szerinte aki az énekeső életének része akar lenni, annak bizony keményen alkalmazkodia kell.

Az én esetemben lehet azt mondani, hogy lusta f*sz vagyok, a te esetedben meg hogy egocentrikus

– jelentette ki Zsolti, aki később elárulta: igyekezett óvatosan fogalmazni, de így sem jutott eredményre. Kifejtette a lánynak: szerinte Becca mindent támadásnak vesz. Ez sem sült el túl jól.

"Sikerült elkapálnom magam" – összegzett a férfi.