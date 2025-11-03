Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Könnyek és vallomások: felkavaró epizóddal tér vissza a Házasság első látásra

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 15:50
Fájdalmas felismerések várnak a nézőkre. Mélyreható lelki utazásra indulnak a Házasság első látásra házaspárjai.
A Házasság első látásra 3. évadának talán legfelkavaróbb része következik ma este a TV2-n. A házaspárok ezúttal egy rendhagyó csoportterápián vesznek részt, ahol a szakértők segítségével mélyreható lelki utazásra indulnak. A találkozó során olyan érzések és titkok kerülnek felszínre, amelyek alapjaiban rengethetik meg a kapcsolatokat.

Felkavaró epizóddal tér vissza a Házasság első látásra / Fotó:  TV2

Az eddigi legfelkavaróbb résszel jelentkezik a Házasság első látásra


Könnyek, őszinte vallomások és fájdalmas felismerések várnak a nézőkre, miközben Kármen és Dani, Rita és Sanya, valamint Rebeka és Zsolt újra szembesülnek egymás sérelmeivel. Az egyre feszültebb légkörben a párok újabb próbatétel előtt állnak — a kérdés csak az, hogy a terápiás beszélgetések segítenek-e a közeledésben, vagy végleg eltávolítják őket egymástól.
Mutatunk néhány részletet a ma esti epizódból!

Az elmúlt héten nagy volt a feszültség a Házasság első látásra adásaiban, hiszen több házaspár kapcsolata is válságba került. Jagicza Peti a Mokkában mesélt az előző hétről.

A Házasság első látásra legújabb epizódja ma este 19:45-kor kezdődik a TV2-n.

 

 

