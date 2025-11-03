Házasság első látásra Zsolt: „Engem hibáztattak szinte mindenért”

Eddig nem úgy alakultak a kapcsolatai, ahogy akarta, ezért mindig is vágyott arra, hogy választ kapjon a kudarcai okára. A TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra szakértői segítségével reméli, hogy rávilágítanak az eddigi hibáira, és útmutatást kap a jövőre.

A Házasság első látásra harmadik évada meghozza a boldogságot Zsolt számára? (Fotó: TV2/hot! magazin)

Házasság első látásra Zsolt a szakértőkben bízik

„Nem értettem, miért nem sikerültek a korábbi párkapcsolataim. Igazából mindegyikben maximális gondoskodást, lelkiismeretességet és odafigyelést próbáltam adni, valamiért mégis mindig eljutottunk oda, hogy a türelmem végére érve engem hibáztattak szinte mindenért. Ez valószínűleg abból adódik, hogy nem hozzám illő nőket választottam. Ennek persze megvan a pszichológiai háttere, az okai, az alapja, amit én nem tudtam detektálni. Ezeket szeretném szakértők segítségével feltárni” – kezdte a hot!-nak Zsolt.

Érdekelt, hogy aki valóban belelát a gondolataimba, és analitikusan elemez, mit gondol rólam, milyen ember vagyok, és milyen partner illene hozzám.

„Így, ha esetleg olyan párt kapok, aki első látásra nem szimpatikus, akkor tudom majd, mi az irány szakértők szerint, hol kell felszámolnom a saját berögződéseimet, és mi az, ami a hosszú távú boldogságomat szolgálja.”

Zsolt és Rebeka között első pillanattól fogva működött a kémia (Fotó: TV2/hot! magazin)

A TV2 sztárja kapcsolatai kudarcba fulladtak

Zsoltnak eddig három komolyabb kapcsolata volt, amelyek egy, másfél, illetve három évig tartottak. Bár mindegyik fontos tapasztalatot hozott számára, egyik sem végződött úgy, ahogyan szerette volna.

„Mindenképp fejlődni akartam, és úgy érzem, a műsor ebben rengeteget segített.”

Megtanultam, hogy a türelem és a tolerancia értékes erények, csak fel kell ismernem, amikor ezzel visszaélnek.

„Tehát, nem szabad átmennem Isten bárányából a világ birkájába! Ezenfelül megtanultam, hogy a problémákat mindig nyíltan, frontálisan kell megbeszélni, nem pedig titokban, az esetleges konfliktusokat és sérelmeket elkerülve, észrevétlenül feloldani.”

Frissült a szakértők csapata A Házasság első látásra című műsor harmadik évadában jelentős változások történtek a szakértői csapatban. Nyírő András távozását követően két új szakember csatlakozott a csapathoz: Liszkay Judit okleveles asztrológus és Rozs Erika szexuálpszichológus segítik a párkeresőket a szerelem útján.



