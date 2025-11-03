Döbbenetes fordulat: más férjébe szerelmes a Házasság első látásra sztárja?

A Házasság első látásra 2025-ös évadában is minden eddiginél több izgalom és nagyobb fordulat követi egymást, így amikor azt hinnénk, már nem jöhetnek új meglepetések, a szereplők mindig rácáfolnak. Most Fűzfa Rita és Varga Sanya között került sor egy olyan beszélgetésre, amire senki sem számított. A férj szerint ugyanis partnere egy másik szereplőért van oda már jó ideje.
A Házasság első látásra Rita és Sanya számára egyáltalán nem alakul felhőtlenül. És bár a kezdeti balhék után lassanként kezdenek megnyugodni, most úgy tűnik, újabb fordulat kavarja fel az állóvizet, amihez bizony Brem Lacinak is köze van. Sanya ugyanis arra gyanakszik, hogy a kétgyermekes édesanya szívét Zavira férje rabolta el.
Úgy látom, hogy te Laciban megtaláltad a szerelmet, az igazi férfit
– állapította meg Sanya.
„Nagyon régóta barátok vagyunk, tehát mi 15 éve ismerjük egymást” – mondta magyarázatul Rita.
„Akkor 15 éve szerelmes vagy a Laciba” – jelentette ki meggyőződéssel a 60 éves személyi edző.
Persze az egyelőre nem derült ki, hogy a férj milyen tapasztalatok alapján szűrte le ezt a szerelmi szálat, de tény, hogy Laci és Rita nagyon jóban vannak. Ez azonban nem tűnt többnek puszta barátságnál, hiszen a feleség maga adott tanácsokat Zavirának az esküvőjük napján.
„Ne aggódj, helyre fog rakni, ha úgy alakul. Tizenvalahány éve ismerem már Lacit, és tudom, milyen. A határai nagyon ki vannak tolva, ezért azt gondolom, hogy nem fog sem elsőre, sem másodikra kiakadni. Meghallgatja a dolgokat, csinálja, alkalmazkodik, és ha már nagyon zavarja valami, akkor fog odaállni és megmondani” – árulta el akkor a fiatal feleségnek.
Ráadásul mindeddig úgy tűnik, hogy Brem Laci felesége nagyon is megállja a helyét, és mára talán az övék a legkiegyensúlyozottabb kapcsolat a Házasság első látásra 3. évadában, különösen, amióta Kármen és Dani, valamint Peti és Anna is a válás szélére sodródtak. Emellett a férj barátai is úgy látják, hogy nagyon összeillenek.
Amikor megláttuk Andrissal, pontosan azt gondoltuk, hogy ez a lány hozzávaló. Persze lakva ismeri meg egymást az ember, de tény, hogy Laci ideálja alapvetően egy ilyen lány volt. Aztán a többi majd kiderül, de elsőre nagyon kedvesnek és kicsit visszahúzódónak tűnt, ami Lacinak tökéletes
– mondta még az esküvőn Szandavári Gergő, a Házasság első látásra 1. évadának sztárja.
De hogy valójában miből született Sanya érdekes elmélete, és hogy végül Ritával sikerül-e dűlőre jutniuk a kérdésben, az csak a Házasság első látásra mai részéből derül ki.
