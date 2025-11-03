Döbbenetes fordulat: más férjébe szerelmes a Házasság első látásra sztárja?

A Házasság első látásra 2025-ös évadában is minden eddiginél több izgalom és nagyobb fordulat követi egymást, így amikor azt hinnénk, már nem jöhetnek új meglepetések, a szereplők mindig rácáfolnak. Most Fűzfa Rita és Varga Sanya között került sor egy olyan beszélgetésre, amire senki sem számított. A férj szerint ugyanis partnere egy másik szereplőért van oda már jó ideje.

A Házasság első látásra Varga Sanya és Fűzfa Rita számára egyáltalán nem úgy alakult, ahogy várták, amire a férj furcsa magyarázattal állt elő (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Rita és Sanya számára egyáltalán nem alakul felhőtlenül. És bár a kezdeti balhék után lassanként kezdenek megnyugodni, most úgy tűnik, újabb fordulat kavarja fel az állóvizet, amihez bizony Brem Lacinak is köze van. Sanya ugyanis arra gyanakszik, hogy a kétgyermekes édesanya szívét Zavira férje rabolta el.

Úgy látom, hogy te Laciban megtaláltad a szerelmet, az igazi férfit

– állapította meg Sanya.

„Nagyon régóta barátok vagyunk, tehát mi 15 éve ismerjük egymást” – mondta magyarázatul Rita.

„Akkor 15 éve szerelmes vagy a Laciba” – jelentette ki meggyőződéssel a 60 éves személyi edző.

A Házasság első látásra Sanya életébe nem hozta meg a nagy szerelmet, de lehet, hogy Ritának igen? (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Lacija több vasat tart a tűzben?

Persze az egyelőre nem derült ki, hogy a férj milyen tapasztalatok alapján szűrte le ezt a szerelmi szálat, de tény, hogy Laci és Rita nagyon jóban vannak. Ez azonban nem tűnt többnek puszta barátságnál, hiszen a feleség maga adott tanácsokat Zavirának az esküvőjük napján.

„Ne aggódj, helyre fog rakni, ha úgy alakul. Tizenvalahány éve ismerem már Lacit, és tudom, milyen. A határai nagyon ki vannak tolva, ezért azt gondolom, hogy nem fog sem elsőre, sem másodikra kiakadni. Meghallgatja a dolgokat, csinálja, alkalmazkodik, és ha már nagyon zavarja valami, akkor fog odaállni és megmondani” – árulta el akkor a fiatal feleségnek.

Brem László és Zavira nagyon boldognak tűnnek együtt, nem igazán vannak jelei a titkos szerelemnek (Fotó: TV2)

Zavirának nincs oka aggodalomra

Ráadásul mindeddig úgy tűnik, hogy Brem Laci felesége nagyon is megállja a helyét, és mára talán az övék a legkiegyensúlyozottabb kapcsolat a Házasság első látásra 3. évadában, különösen, amióta Kármen és Dani, valamint Peti és Anna is a válás szélére sodródtak. Emellett a férj barátai is úgy látják, hogy nagyon összeillenek.

Amikor megláttuk Andrissal, pontosan azt gondoltuk, hogy ez a lány hozzávaló. Persze lakva ismeri meg egymást az ember, de tény, hogy Laci ideálja alapvetően egy ilyen lány volt. Aztán a többi majd kiderül, de elsőre nagyon kedvesnek és kicsit visszahúzódónak tűnt, ami Lacinak tökéletes

– mondta még az esküvőn Szandavári Gergő, a Házasság első látásra 1. évadának sztárja.