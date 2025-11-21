Amit csak mi láthattunk Tina és Emilio lánya esküvőjén! Hihetetlen, mit tett az örömanya – videóval

Jellinek Emilio lánya esküvője november végén zajlott le. A fiatal pár, Tina és Norbi hat év jegyesség után döntött az őszi esküvő mellett. A friss házasoknál talán csak az örömszülők voltak izgatottabbak, különösen az anyóssá avanzsált Tina.

Emilio lánya, kis Tina feleség lett! Hat év jegyesség után vette el szerelme, Norbert. Az esküvőn fontos szerepe volt az újdonsült anyósnak, Jellinek Tinának is! (Fotó: Bors)

Édes, amit Tina a lányáért tett az esküvőn

November 21-én meghitt, szűkkörű, de annál fényűzőbb szertartáson kelt egybe Emilio és Tina 24 éves lánya, kis Tina, és annak szerelme: Norbert. A menyasszony a dédmamája, Bangó Margit egészségügyi okokból nem lehetett ott az esküvőn, ám megengedte, hogy dédunokája a pazar otthonában készülődjön: itt sürögtek-forogtak az örömszülők is. Különösen az örömanya, Tina, aki nagyobbik lánya minden lépését figyelte, ruháját igazgatta.

Az örömanya, Jellinek Tina minden pillanatban imádott lánya kívánságait leste (Fotó: Bors)

Az örömanyának hála, Tina és Norbi esküvője tökéletesen sikerült

Anyai ösztönei és törődése ezután sem lanyhultak, a megható ceremónia után – amire az ifjú pár arany limuzinnal érkezett –, fotózásra ment a páros Festetics-palota gyönyörű termeibe. Jellinek Tina itt sem ült ölbe tett kézzel. Bár a ceremónia szűkkörű volt, a Bors egyedüli médiumként a helyszínen lehetett! Munkatársunk pedig kedves pillanatot kapott lencsevégre. Az örömanya az esküvőn karcsú alakját gyönyörűen kihangsúlyozó csillogó ruhát viselt, hozzá illő magassarkúval. A csinos, de kényelmetlen lábbelitől azonban megvált, mikor a fiatal házasokat fotózták. Így fordulhatott elő, hogy a családi realityjükben is örökmozgó Tina puha mamuszban és kényelmes kabátban sietett lánya segítségére: így igazította meg a mosolyogva pózoló lánya különleges ruháját.

A helyszínen lévő kollégánk elárulta: Tina a rá jellemző módon élvezettel szervezkedett, nyüzsgött a fiatal pár körül!

Emilio lánya esküvőjén árult el kedves részletet

A ruhának izgalmas története van, amiről Emilio a Borsnak elmondta: Dubajból hozatták a ruhakölteményt.

„Harminc éve ismerem a szalon tulajdonosát, Bettit. Mikor elmondtam, hogy lesz egy esküvő és hogy számítanék rá, azt mondta: Emilio, gyere, válasszatok.”

Bementünk, és ez volt az első ruha, amit megláttunk, kiütötte a szemgolyóimat! Viszont közben a lányom elment mellette! Mi meg néztünk az anyjával: hogy mi a baj a lányunk szemével?! Mondtuk, hogy vedd fel! Felvette, Tina zokogott

− újságolta el az örömapa kis Tina és Norbi esküvőjén.