Emilio felesége döbbenetesen néz ki 50 kilós fogyása után: csak úgy ragyog lánya esküvőjén – exkluzív fotó

Emilio és Tina lánya, akit a legtöbben csak kis Tinaként ismernek, már 24 éves, és ma kimondta a boldogító igent. Bangó Margit imádott dédunokája igazi királynőként ragyog a nagy napon, és szépségét természetesen semmi sem múlhatja felül. De persze a család többi tagja is kitett magáért, édesanyja Tina, Emilio felesége is bombasztikus formában van, ami nem csak csodás ruhájának, de hatalmas fogyásának is köszönhető.

Jellinek Tina lánya esküvőjén mutatta meg döbbentes alakját, Emilio felesége szinte ragyog (Fotó: Bors)

Jellinek Tina és Emilio fogyása talán már senkinek sem újdonság, aki nyomon követi a család életét, ennek ellenére minden alkalommal elámulunk, hogy a sztárpár milyen csodás formában van. Az örömapa és örömanya természetesen kis Tina esküvőjére is nagyon kitett magáért, mindketten szinte ragyognak. Bangó Margit unokája Tina egy gyönyörű csillogó ruhát választott a nagy napra, ami már önmagában is pazar látványt nyújt, de természetesen nem mehetünk el szó nélkül az alakja mellett.

Először is hadd' büszkélkedjek el, hogy már mínusz 50 kilónál tartok, és ez számomra egy csodálatos dolog, mert végre boldogan tudok belenézni a tükörbe, és végre, hosszú évtizedek után meg tudok barátkozni azzal, amit látok

– kezdte a Borsnak Tina, Emilio felesége fogyásával kapcsolatban.

„A nagy halozások már elmúltak, ettünk 42 évig, én legalábbis, ugyanis másfél éve vagyok gyomor bypass műtött. Úgyhogy most már én úgy vagyok vele, hogy ez hátrébb került abban a bizonyos fontossági sorrendben, de igazából nem is tudunk sokat enni hála a Jóistennek, hiszen ennek a műtétnek az a lényege, hogy a gyomor térfogatát lekicsinyítik. Viszont én így is nagyon odafigyelek, és amit lehet az próbálom kiiktatni” – vallotta be őszintén, a fogyásával kapcsolatban.

Emilio lánya Vivi, felesége Tina és a menyasszony is Dubajból kapott meseszép ruhát (Fotó: Bors)

Emellett az is kiderült, hogy nem is akárhonnan hozták a csodás ruhakölteményeket, ugyanis ezek egyenesen az Egyesült Arab Emírségekből érkezett hozzájuk.

A ruhákról pedig azt kell tudni, hogy egyedileg nekünk lettek hozatva, mind a kis Tina menyasszonyi ruhája, mind az enyém, és a Vivié is. Úgyhogy ezek ilyen nagyon különleges darabok, de mi szeretjük, ha valami csillog. Az enyém egy extravagánsabb, mondhatni merészebb, de mégis elegáns darab, aminek persze van súlya, de mégis egy kényelmes viselet, és persze nincs az a kőmennyiség, amit az ember teherként élne meg, legalábbis szerintem

– avatta be lapunkat Bangó Marika lánya.