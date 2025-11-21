Emilio lánya férjhez ment: Aranylimuzin vitte a fotózásra Bangó Margit dédunokáját - Videó

Pompa, csillogás, no és persze hatalmas boldogság jellemezte Emilio lánya, kis Tina esküvőjét. Csak a Bors lehetett ott, amikor Bangó Margit dédunokája egy polgári szertartás keretén belül örök hűséget esküdött szerelmének, Norbinak, aki 6 évvel ezelőtt, 2019-ben kérte meg a kezét a párizsi Eiffel torony lábánál.

Férjhez ment Emilio lánya: kis Tina gyönyörű volt az esküvőn / Fotó: Bors

Kis Tina esküvője csodálatos volt

Emilio és Jellinek Tina lánya már délután 1 órakor elkezdte a készülődést élete egyik legfontosabb napjára. A ragyogó smink mellett a ruhája is rendkívüli volt, az abroncsos ruhakölteményt ugyanis egyenesen Dubajból hozatta a család. A gyáli polgári szertartás után a friss házasok és az ünneplő násznép Budapest felé vette az irányt, hogy tovább ünnepeljék kis Tina és Norbi szerelmét. Egyetlen bánatuk az volt, hogy a Kossuth-díjas nótaénekesnő, Bangó Margit egészségügyi okokból nem vehetett részt az esküvőn, jelenleg ugyanis orvosi kezelés alatt áll. Természetesen azonban így is nagyon örül a fiatalok boldogságának.

„A mama nagyon örül a fiatalok szerelmének és boldogságának, és hogy Isten előtt is örök hűséget fogadtak egymásnak”

– árulta el a Borsnak Emilio felesége, Jellinek Tina Bangó Margit dédunokája esküvőjén.

Emilio lánya esküvője: Begördült egy aranylimuzin

No de vajon milyen járgánnyal jutott el az ifjú pár és a boldog rokonság Gyálról Budapestre? Nos, az Emilio Família természetesen ezt sem aprózta el: egy 9 személyes, pezsgő arany színű limuzint választottak erre a célra, ami még lóerő tekintetében is bőven felülmúlja bármelyik hintót. Íme a Chrysler 300C Gold limuzin!

A modernkori meseautót a luxus és a kényelem jellemzi, méghozzá felsőfokon. A limuzin teteje üvegből készült, így ha kényelmesen hátra dől valaki a bőr kanapén, teljes a panoráma tárul elé. Tehát szabad a kilátás nem csak oldalra hanem felfelé is. Mellette nyitható tetőablak is található, amin természetesen menet közben is ki lehet állni, és élvezni a kíváncsi tekinteteket.

Ez a limuzin vitte Emilio lányát, Bangó Margit dédunokáját (Fotó: Bors)

Az egyedi tervezésű bárpult fényei bármilyen színben tudnak világítani, így teremtve mindig egyedi hangulatot. Különlegesség a világító padló - disco floor -, a nagy méretű monitor az elválasztó falban és még egy a bárpultban.