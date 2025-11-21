Emilio lánya férjhez ment: Aranylimuzin vitte a fotózásra Bangó Margit dédunokáját - Videó

Pompa, csillogás, no és persze hatalmas boldogság jellemezte Emilio lánya, kis Tina esküvőjét. Csak a Bors lehetett ott, amikor Bangó Margit dédunokája egy polgári szertartás keretén belül örök hűséget esküdött szerelmének, Norbinak, aki 6 évvel ezelőtt, 2019-ben kérte meg a kezét a párizsi Eiffel torony lábánál.
Emilio és Jellinek Tina lánya már délután 1 órakor elkezdte a készülődést élete egyik legfontosabb napjára. A ragyogó smink mellett a ruhája is rendkívüli volt, az abroncsos ruhakölteményt ugyanis egyenesen Dubajból hozatta a család. A gyáli polgári szertartás után a friss házasok és az ünneplő násznép Budapest felé vette az irányt, hogy tovább ünnepeljék kis Tina és Norbi szerelmét. Egyetlen bánatuk az volt, hogy a Kossuth-díjas nótaénekesnő, Bangó Margit egészségügyi okokból nem vehetett részt az esküvőn, jelenleg ugyanis orvosi kezelés alatt áll. Természetesen azonban így is nagyon örül a fiatalok boldogságának.
„A mama nagyon örül a fiatalok szerelmének és boldogságának, és hogy Isten előtt is örök hűséget fogadtak egymásnak”
– árulta el a Borsnak Emilio felesége, Jellinek Tina Bangó Margit dédunokája esküvőjén.
No de vajon milyen járgánnyal jutott el az ifjú pár és a boldog rokonság Gyálról Budapestre? Nos, az Emilio Família természetesen ezt sem aprózta el: egy 9 személyes, pezsgő arany színű limuzint választottak erre a célra, ami még lóerő tekintetében is bőven felülmúlja bármelyik hintót. Íme a Chrysler 300C Gold limuzin!
A modernkori meseautót a luxus és a kényelem jellemzi, méghozzá felsőfokon. A limuzin teteje üvegből készült, így ha kényelmesen hátra dől valaki a bőr kanapén, teljes a panoráma tárul elé. Tehát szabad a kilátás nem csak oldalra hanem felfelé is. Mellette nyitható tetőablak is található, amin természetesen menet közben is ki lehet állni, és élvezni a kíváncsi tekinteteket.
Az egyedi tervezésű bárpult fényei bármilyen színben tudnak világítani, így teremtve mindig egyedi hangulatot. Különlegesség a világító padló - disco floor -, a nagy méretű monitor az elválasztó falban és még egy a bárpultban.
Az esküvő - amire csak a Bors kapott meghívást - egy fotózással folytatódik a Festetics Palotában, a násznép ezután egy vacsorával ünnepli kis Tina és Norbi szerelmét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.