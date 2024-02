Pár nap alatt többet spóroltak Emilióék, mint egy átlagember éves fizetése

Emilio és Tina hosszú évek óta a szemünk előtt folytattak ádáz küzdelmet a kilók ellen, de őket is utolérte az a bizonyos jojo effektus, vagyis ha időnként sikerült is néhány kilótól megszabadulniuk, egy idő után több szaladt vissza rájuk. Emilió ugyan 15 éve gyomorgyűrűt kapott, aminek segítségével közel 100 kilótól szabadult meg, de idővel ő is visszaszedett jó néhány kilót. A házaspár végül nemrég hallott egy hazánkban is ismert török orvosról, aki gyakorlatilag futószalagon végzi a gyomorszűkítő műtéteket és szinte már turistalátványosság számba megy az isztambuli kórház, ahol praktizál. Csak Magyarországon közel 900 tagja van annak a csoportnak, ahol a korábbi, vagy leendő páciensek cserélnek információkat és osztják meg tapasztalataikat egymással.

Emilio és Tina együtt indultak el a fogyás útján.(Fotó: Markovics Gábor)

„Nagyon az út elején vagyunk...”

Hogy kockázatos-e egy olyan országban elvégeztetni, egy nem éppen veszélytelen beavatkozást, ahol teljesen más szabályok és keretek között zajlik az orvoslás mint idehaza? Azt mindenki döntse el maga! Annyi azonban bizonyos, hogy jelentősen olcsóbb, mint itthon. A Bors megtudta, hogy a híres orvoshoz bár nehéz időpontot találni, ha sikerül, akkor mindössze négy nappal az érkezés után már indulhatunk is haza és kezdhetjük is az új és karcsúbb élet felé vezető utunkat. Egyébként a csoportból az is kiderül, hogy nincs panasz az évi több ezer hasonló beavatkozást végző orvosra és az ellátásra és ezt erősíti meg Emilio és Tina is, akik hazatérésük óta már többször beszámoltak állapotukról az interneten. – Nagyon az út elején vagyunk, de már mi is érezzük a hatást. Nagyon profik voltak és még az sem került plusz költségbe, hogy nálam komplikáció lépett fel és vért kellett kapnom – mondta Tina egy néhány nappal ezelőtti élő bejelentkezésben.

A sebek abszolút picikék, hiszen laparoszkópos beavatkozás volt. A varratok is felszívódóak és már abból is csak egy van bennem.

– Ami pedig nagyon nagy öröm, hogy Emilio a műtét másnapjától már nem használ inzulint a cukorbetegségére és hamarosan a gyógyszereket is lehagyhatja. Még a kórházban kaptunk egy nagy pakkot, amiben minden vitamin és gyógyszer benne van amit a teljes felépülésig be kell szednünk – tette hozzá Emilio felesége, aki arról nem beszélt, hogy mennyibe is került a beavatkozás.

Vállalták az utat. (Fotó: Markovics Gábor)

Milliókat spórolt Emilio

Pedig bizony ez az igazán érdekes, hiszen nyilván nem azért választják sokan a törökországi kórházat és orvost, mert jobban bíznak az intézményben és az orvosban. A csoport egyik tagja, aki szintén néhány napja tért haza, a Borsnak elárulta, mennyit fizetett a bypass műtétért. – Első körben a repülőjegyet kellett megvenni, ami nekem oda vissza körülbelül százhatvanezer forint volt. Lehetett volna olcsóbb is, de nagyon közel volt az időpont, így már csak ennyiért tudtam jegyet venni.

A beavatkozás és a teljes, kétnapos kórházi ellátás 2200 euró volt, vagyis úgy 850 ezer forint.

Ez összesen is jóval olcsóbbra jött ki, mint amennyibe itthon került volna. Nagyjából a harmadát fizettem az itthoni árnak – magyarázta informátorunk. A Bors annak is utánajárt, hogy egy hazai magánkórházban mennyibe került volna Emilio és Tina, vagy bárki más számára a gyomorszűkítő beavatkozás, és bizony le is esett az állunk. Az egyik helyen például kifogtunk egy akciót, így pár napon belül el is végeznék a beavatkozást, ha kifizetjük a 3.9 milliós alkalmi árat. Ergo az ismert házaspár minimum 6 millió forintot spórolt azzal, hogy bevállalták az utazást.

