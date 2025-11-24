„Választanom kellett” – Dér Heni ezért nem mutatta meg eddig minden tehetségét

Dér Heni eddig nyújtott, meseszerű teljesítménye ellenére sem tettünk volna nagyobb összeget arra, hogy ez a feladat megugorható. Mert (és ez biztosan nem szorul különösebb magyarázatra) Whitney Houston maga volt az egyetemes hang. Olyasvalaki, aki egyszerűen utánozhatatlan. Nos, nem az! Dér Heni produkciója egyszerre volt lenyűgöző és letaglózó. Ritkán, vagy talán soha korábban nem tapasztaltunk olyat, hogy a Sztárban Sztár stúdiójában ülő emberek arcán egyszerre jelent meg széles mosoly és folytak le az őszinte meghatottság könnyei. Egyszerre nevetett és sírt minden földi halandó, aki személyesen lehetett tanúja a megszülető pillanatnak, és szinte biztosra vehetjük, hogy Dér Heni produkciója pontosan így hatott az ország legnagyobb házibulijának minden egyes nézőjére a képernyők előtt is. De hol rejtegette eddig az énekesnő fantasztikus tehetségét?!
Fel is merült bennünk a kérdés (a Sztárban Sztár All Stars kezdete óta nem először), hogy: hol volt ez a Dér Heni eddig?! Persze, tudjuk jól, hogy 2003-ban vajdasági magyarként tűnt fel a Megasztár első szériájában, de ott nem igazán jutott ideje arra, hogy megmutassa a valódi képességeit, hiszen viszonylag hamar távoznia kellett a műsorból. 2006-ban csatlakozott a Sugarloaf zenekarhoz és számos slágerhez adta a hangját. Ugyanakkor lássuk be, ezek a dalok nem, vagy csak ritkán igényelték azt a hangterjedelmet és technikai tudást, ami ott szunnyadt Dér Heniben. Mígnem aztán eljött a Sztárban Sztár All Stars 2. évada, ahol Heni a szemünk láttára és főként a fülünk hallatára írta be magát a legnagyobb hangok közé. De térjünk is vissza az alapkérdéshez, melyre Dér Heni adta meg a választ a műsor vasárnapi élő show-ja után!
„Sokat gondolkodtam azon, hogy mi fogott vissza eddig és azt hiszem, én is éppen mostanában kapok erre választ. Onnan indítanék, hogy nagyon sokat változtam az évek során, pont úgy, ahogyan bárki más. A Megasztár első évadát a nyolcadik helyen zártam úgy, hogy akkoriban a határon túlról nem lehetett szavazatokat küldeni, vagyis a vajdasági magyarok nem tudtak beleszólni a verseny alakulásába. Ráadásul teljesen egyedül érkeztem akkor Budapestre Csantavérről, ami egy alig hétezer fős kistelepülés.”
Egyedül, mivel az édesapám nagyon ellenezte a Megasztárban való részvételemet.
„Miközben ő egy igazi bálvány volt az én kislány szememben. Ott álltam és választanom kellett közte és a szerelmem, vagyis a zene között” – kezdte a Borsnak Dér Heni, aki az évek során végül önmagát kergette bele egy skatulyába, amelyből valahogy nem akaródzott önszántából kibújnia.
„Rengeteg erőm és energiám ment el arra, hogy a pályán maradhassak és bebizonyíthassam apukámnak, hogy én ebből igenis meg tudok élni és sikeres tudok lenni. Ugyanakkor a Sugarloaf zenekarban kilenc évig nem volt lehetőségem úgy kibontakozni, ahogyan szerettem volna, vagy amennyire most a Sztárban Sztár All Stars során sikerült. Természetesen ezt nem rovom fel senkinek, hiszen az én tudatos döntésem volt és még véletlenül sem bántam meg. Ugyanakkor tény, hogy bekerültem egy skatulyába és közben igyekeztem erőből mutatni, hogy én egy lázadó, rebellis csaj vagyok, aki csak azért sem lesz az ország huszonnyolcadik dívája. Amúgy most sem tartom magam dívának a szó szoros értelmében, de már barátkozom a szóval” – fogalmazott az elképesztő hangi adottságokkal megáldott énekesnő.
Ne feledkezzünk meg Dér Heni másik vasárnapi átalakulásáról sem, hiszen az is tökéletesre sikerült!
Dér Heni egyúttal arra is ráébredt a Sztárban Sztár All Stars-ban töltött hetek alatt, hogy éppen onnan merítheti a legtöbb erőt, ahol még a színpadi létezéshez szükséges energiáknál is többet kell leadnia. „Onnantól kezdve, hogy a férjemmel egymásra találtunk, tudatosodott bennem, hogy máshová kerülnek a prioritásaim és a család lesz az első.”
Olyan erős támaszt kapok otthonról, hogy az bőven elegendő a karrierem folyatásához, sőt átformálásához is.
„Nem gondoltam volna, de az, hogy a gyermekeim mellett készülök hétről-hétre úgy, hogy ők mondjuk betegek, nyűgösek és extra figyelmet igényelnek, ad egy extra töltetet ahhoz, hogy adásról adásra teljesíteni tudjak. Pedig így lett… Nagy rajtam, rajtunk a nyomás, de az általános boldogság és kiegyensúlyozottság ennyire nagy lendületet tud adni és meg is tud engem nyitni. Már nem érzem, hogy bizonyítani szeretnék bárkinek és talán ez az az attitűd, ami miatt szinte magától jön az az elismerés, amire vágytam” – osztotta meg lapunkkal felismerését Dér Heni, majd kitért Whitney Houston gigaslágerére, amivel sikerült létrehoznia egy tévétörténeti pillanatot. „Az, hogy ezt a Whitney Houston dalt megkaphattam és nem nekem kellett könyörögnöm érte, adott egy plusz löketet. Tudtam, hogy képes vagyok rá, hiszen otthon nagyon sokszor énekeltem már. A férjem bosszús is volt, amiért ezt rajta és a gyerekeken túl más nem hallhatja. Írt is nekem, hogy otthon ugrált a tévé előtt és hogy ő most a legbüszkébb férj a világon. Számomra ez mindennél többet jelent.”
Nem is tudtam visszatartani a könnyeimet, amikor a zsűri értékelt. Minden szavuk elevenembe talált.
„Talán éppen azért, mert ebbe a dalba nagyon könnyű belebukni. Elhittem, hogy képes vagyok rá és…” - tette hozzá a Sztárban Sztár All Stars évadának utolsó női versenyzője.
