„Választanom kellett” – Dér Heni ezért nem mutatta meg eddig minden tehetségét

Dér Heni eddig nyújtott, meseszerű teljesítménye ellenére sem tettünk volna nagyobb összeget arra, hogy ez a feladat megugorható. Mert (és ez biztosan nem szorul különösebb magyarázatra) Whitney Houston maga volt az egyetemes hang. Olyasvalaki, aki egyszerűen utánozhatatlan. Nos, nem az! Dér Heni produkciója egyszerre volt lenyűgöző és letaglózó. Ritkán, vagy talán soha korábban nem tapasztaltunk olyat, hogy a Sztárban Sztár stúdiójában ülő emberek arcán egyszerre jelent meg széles mosoly és folytak le az őszinte meghatottság könnyei. Egyszerre nevetett és sírt minden földi halandó, aki személyesen lehetett tanúja a megszülető pillanatnak, és szinte biztosra vehetjük, hogy Dér Heni produkciója pontosan így hatott az ország legnagyobb házibulijának minden egyes nézőjére a képernyők előtt is. De hol rejtegette eddig az énekesnő fantasztikus tehetségét?!

Dér Heni produkciója után szűnni nem akaró tapsvihar zúgott a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában (Fotó: Bors)

Dér Heni örökre beírta nevét a legnagyobbak közé

Fel is merült bennünk a kérdés (a Sztárban Sztár All Stars kezdete óta nem először), hogy: hol volt ez a Dér Heni eddig?! Persze, tudjuk jól, hogy 2003-ban vajdasági magyarként tűnt fel a Megasztár első szériájában, de ott nem igazán jutott ideje arra, hogy megmutassa a valódi képességeit, hiszen viszonylag hamar távoznia kellett a műsorból. 2006-ban csatlakozott a Sugarloaf zenekarhoz és számos slágerhez adta a hangját. Ugyanakkor lássuk be, ezek a dalok nem, vagy csak ritkán igényelték azt a hangterjedelmet és technikai tudást, ami ott szunnyadt Dér Heniben. Mígnem aztán eljött a Sztárban Sztár All Stars 2. évada, ahol Heni a szemünk láttára és főként a fülünk hallatára írta be magát a legnagyobb hangok közé. De térjünk is vissza az alapkérdéshez, melyre Dér Heni adta meg a választ a műsor vasárnapi élő show-ja után!

Dér Heni a 2012-ben elhunyt világsztár, Whitney Houston bőrébe búja ragyogott a TV2 sikerműsorában (Fotó: Bors)

„Választanom kellett közte és a szerelmem, vagyis a zene között”

„Sokat gondolkodtam azon, hogy mi fogott vissza eddig és azt hiszem, én is éppen mostanában kapok erre választ. Onnan indítanék, hogy nagyon sokat változtam az évek során, pont úgy, ahogyan bárki más. A Megasztár első évadát a nyolcadik helyen zártam úgy, hogy akkoriban a határon túlról nem lehetett szavazatokat küldeni, vagyis a vajdasági magyarok nem tudtak beleszólni a verseny alakulásába. Ráadásul teljesen egyedül érkeztem akkor Budapestre Csantavérről, ami egy alig hétezer fős kistelepülés.”

Egyedül, mivel az édesapám nagyon ellenezte a Megasztárban való részvételemet.

„Miközben ő egy igazi bálvány volt az én kislány szememben. Ott álltam és választanom kellett közte és a szerelmem, vagyis a zene között” – kezdte a Borsnak Dér Heni, aki az évek során végül önmagát kergette bele egy skatulyába, amelyből valahogy nem akaródzott önszántából kibújnia.