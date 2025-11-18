14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Dér Heninél eltörött a mécses vasárnap este a Sztárban Sztárban – Döbbenetes hírt kapott a műsor szünetében

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 06:30
Dér Heni ismét lenyűgözte a nézőket és a zsűrit a műsor tizenegyedik élő show-jában, ahol a legjobb hat között lépett színpadra. A Sztárban Sztár-produkciója újabb maximális pontszámot zsebelt be, és magabiztosan jutott tovább a legjobb öt közé.
A vasárnap esti Sztárban Sztár All Stars adásban a versenyzők ismét mindent beleadtak, hogy közelebb kerüljenek a döntő kapujához. A mezőny egyre szorosabb, a feszültség pedig hétről hétre nő — és ebben a közegben aratott újabb hatalmas sikert Dér Heni.

A Sztárban Sztár színpada felrobbant Dér Heni produkciójától.
A Sztárban Sztár vasárnap esti élő show-jában maximális pontszámot ért Dér Heni átalakulása (Fotó: Szabolcs László)

Sztárban Sztár: Pataky a nappalijából segítette Heni készülését

A Sztárban Sztár All Stars tizenegyedik élő adásában Dér Heni a legjobb hat versenyző egyikeként állt színpadra, és ismét hibátlan produkcióval kápráztatta el a közönséget. A Sztárban Sztár zsűri maximális pontszámmal jutalmazta, a nézők szavazataival összesítve pedig biztossá vált számára a továbbjutás. Ezúttal Pataky Attila bőrébe bújt, és az EDDA két legendás dalának – Gyere őrült és Mi vagyunk a rock – energikus feldolgozásával vette be az országot.

A produkció hátterében azonban nem csak Heni kemény munkája állt: mint kiderült, maga Pataky Attila is segítette a felkészülést. Dér Heni a Borsnak mesélt arról, milyen megtisztelő volt számára, hogy a rockikon nemcsak tanácsokkal, hanem személyes támogatással is mellé állt.

Szóhoz sem jutok… Attila megkérte a feleségét, hogy vegye fel nekem, hogy ő hogyan mozogna az élő show-ra összevágott EDDA-dalokra. El sem hiszem, hogy Pataky Attila a saját nappalijában is megmutatta, hogyan mozogna a dalokra, és még telefonon is segített többször, akár a hangképzésben is

 – mesélte meghatódva a Bors újságírójának. Az énekesnőt különösen megérintette, hogy Attila élő adásban felajánlotta: akár a március 7-i jubileumi Aréna koncertjén is színpadra állhat vele.

20250818_Zichy_EDDA_koncert_Kiralyi_napok_fg_fmh (4)
Pataky Attila csak dicsérni tudta Dér Heni Sztárban Sztár produkcióját (Fotó: Mediaworks Archív)

Ettől a helyzettől eltörött a mécses

A sok érzelem mellett egy megható pillanat is várta Dér Henit a show alatt: a szünetben egy ismeretlen házaspár lépett oda hozzá, akik Szabadkáról utaztak Budapestre, csak hogy élőben támogathassák őt. Ez a gesztus olyannyira megindította, hogy elérzékenyült.

Elmondhatatlanul jólesett, hogy eljöttek. Érezni, hogy hova tartozom, honnan jöttem, hol tartok, hova tartok, ettől a helyzettől eltörött a mécses. Azt gondoltam, hogy csak azok jönnek Szabadkáról, akit én meghívok, erre tessék

– fogalmazott az énekesnő.

Otthon sem telt eseménytelenül a felkészülés: Dér Heni gyerekei ezúttal igazi rockerként láthatták édesanyjukat gyakorolni a nappaliban, akinek energiája a képernyőn is átütött. A mezőny közben tovább szűkült: a Sztárban Sztár kiesők közé ezúttal Horváth Tomi került, míg a veszélyzónából Veréb Tomi jutott tovább a nézők döntése alapján.

A döntő már látható közelségben van, és Heni szerint most jön a legnagyobb hajrá. A folyamatos fáradtság ellenére a támogatás és a szakmai visszajelzések újra és újra feltöltik. Teljes szívvel készül a következő adásra, ahol a legjobb öt között bizonyíthatja ismét, miért tartják az idei évad egyik legnagyobb esélyesének.

 

