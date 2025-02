6 titok Whitney Houston életéből

Zenészcsalád sarja

Whitney Elizabeth Houston 1963-ban született, édesanyja, Emily Cissy Grammy-díjas gospel- és soulénekesnő volt, édesapja, John Russell Houston Jr. egykori katonatiszt közigazgatási tisztviselőként dolgozott. Anyai ágon több énekesnő rokona is volt, Aretha Franklinnel pedig annyira szoros kapcsolatban állt, hogy a lány családtagként tekintett rá. Énekelni édesanyja tanította, későbbi elmondása szerint neki köszönheti utánozhatatlan énektechnikáját - írja a Fanny magazin.

Tizenhárom ezelőtt, 2012. február 11-én távozott a hatszoros Grammy-díjas és Primetime Emmy-díjas amerikai énekes- és színésznő, Whitney Houston, akit minden idők egyik legsikeresebb zenei előadójaként, és a zenetörténet egyik legjobb énekesnőjeként tartanak számon Fotó: Armando Gallo / Northfoto

Eseménydús kamaszkor

Még csak tizenöt éves volt, de már világsztárokkal dolgozott, például a Grammy-díjas R&B énekes Lou Rawls-szal, és a funk királynőjeként emlegetett Chaka Khan-nal, akinek „I’m Every Woman” című dalában háttérvokálozott is, és amit később Whitney maga is feldolgozott.

Akárcsak zenei tehetségét, szépségét sem lehetett elvitatni. Alkatának köszönhetően a modellszakmába is belekóstolt, feltűnt televíziós reklámokban, számos magazin smink- és divatanyagokban.

Viharos magánélet

Az előadóművész párkapcsolatai legalább akkora reflektorfényt kaptak, mint karrierjének állomásai: igazi sztárokkal járt, legviharosabb és a bulvársajtó által legtöbbet emlegetett kapcsolata a zűrös életű Bobby Brown-nal volt. Az énekes-dalszerzővel mintegy tizenöt évig voltak házasok, viszonyuk heves, veszekedésekkel, féltékenységgel, hűtlenséggel, bántalmazással, alkohol- és drogproblémákkal tarkított volt. Egy lányuk született, akit mindössze 22 évesen édesanyjához hasonlóan eszméletlenül találták egy fürdőkádban gyógyszerekkel, droggal és alkohollal a szervezetében. Bobbi Kristina Brown 2015 júliusában hunyt el.

A mozi világában is remekelt

Máig emlékezetes szerepe az 1992-es Több mint testőr mozihoz kapcsolódik, amiben egy világhíres énekesnőt alakított Kevin Costner-rel az oldalán. A filmhez The Bodyguard címmel zenei album is készült, amely minden idők legnépszerűbb filmzenei albuma lett 45 millió eladott példányszámmal. Ebben az évtizedben több filmet is készített, de egyik sem múlta felül az emlékezetes alakítást.