Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Kelemen névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Áll a zsűri, állnak a versenytársak: Dér Heni miatt felrobbant a stúdió

Dér Heni
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 22:31 / FRISSÍTÉS: 2025. november 23. 22:34
Sztárban Sztár All StarsWhitney Huston
Dér Heni Whitney Huston előadása felrobbantotta a Sztárban Sztár All Stars stúdióját.

Dér Heni megríkatta a TV2 stúdióját: Whitney Huston bőrébe bújva hatalmasat énekelt. A kisfilmjében az énekesnő is elsírta magát, mert mint mondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy egy ilyen erőteljes és nehéz dalt végre elénekelhet.

G_R_8400
 

A közönség az előadás után állva tombolt, a zsűritagok is felállva tapsolták Dér Henit - sőt, még a vetélytársak is egy emberként örültek a sikereinek. Stohl András élő adásban sírta el magát, de mint mondta, "a mérhetetlen boldogságtól".

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu