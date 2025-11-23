Áll a zsűri, állnak a versenytársak: Dér Heni miatt felrobbant a stúdió

Dér Heni megríkatta a TV2 stúdióját: Whitney Huston bőrébe bújva hatalmasat énekelt. A kisfilmjében az énekesnő is elsírta magát, mert mint mondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy egy ilyen erőteljes és nehéz dalt végre elénekelhet.

A közönség az előadás után állva tombolt, a zsűritagok is felállva tapsolták Dér Henit - sőt, még a vetélytársak is egy emberként örültek a sikereinek. Stohl András élő adásban sírta el magát, de mint mondta, "a mérhetetlen boldogságtól".