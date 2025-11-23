Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Összeomlott Nótár Mary a színpadon: "én most távozom"

Sztárban Sztár All Stars
2025. november 23.
Cserháti ZsuzsaNótár Mary
Nótár Mary-t agyonnyomta a Sztárban Sztár All Stars színpadán a rábízott szerep.

Nótár Mary hatalmas feladatot kapott a Sztárban Sztár All Stars műsorában: Cserháti Zsuzsát kellett színpadra állítania. Már a kisfilmjében elmondta, hogy rettenetesen fél, hiszen az egyik leginkább szeretett és becsült magyar énekesnőt kell megformálnia. Cserháti hangja utánozhatatlan és nagyívű, nem lehet tehetségben utolérni.

Nótár Mary szereplésére rá is nyomta a bélyegét, hogy izgult, az első sornál még reménykedni lehetett, hogy meglesz, majd elrontotta a szöveget. Ekkor látható és érezhető volt, hogy feladta, már nem is próbálta utánozni Cserháti Zsuzsát. 

A zsűri értékelése előtt Mary ki is jelentette: önszántából távozik a műsorból. A rontása miatt teljesen összeomlott és szégyellte magát a teljesítménye miatt.

Stohl András azonban reményt adhatott neki, hiszen egy másik megközelítésből mutatta meg neki az előadását: Cserháti Zsuzsa annyira utánozhatatlan és érzelmekkel teli volt, hogy egyszerűen nem is lehet a bőrébe bújni, nem lehet a nyomdokaiba lépni és igenis, éppen a hibával együtt állítottak neki méltó emléket. Hiszen így is Cserháti nagysága domborodhatott ki.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
