Túlcsordult érzelmek és összeroppanások a stúdióban: íme a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-ja képekben

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 23:33
TV2érzelmek
Egy újabb fergeteges műsort láthattunk a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában.

Hétről hétre egyre kiélezettebb a verseny a Sztárban Sztár All Stars műsorában. A 12. élő show-ban 5 énekes állt színpadra, mindenki két produkcióval készült, hogy lenyűgözze a nézőket és a zsűrit.

Ahogy az lenni szokott, érzelmi hullámvasútra váltott jegyet, aki leült november 23-án a TV2 képernyője elé. Volt itt túlcsorduló boldogság, nevetés és bizony a könnyek is szerepet játszottak a vasárnapi estén. Az este végén pedig egy embertől ismét búcsúzni kellett, most Nótár Mary távozott a csapatból.

Nézd meg a legjobb pillanatokat a galériánkban!

Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Veréb Tomi a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Veréb Tomi a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Nótár Mary a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Nótár Mary a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Nótár Mary a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Freddie a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Freddie a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában
Galéria: Túlcsordult érzelmek és összeroppanások a stúdióban: íme a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-ja
Fotó: Gáll Regina
1/15
Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában

 

