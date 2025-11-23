Túlcsordult érzelmek és összeroppanások a stúdióban: íme a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-ja képekben

Hétről hétre egyre kiélezettebb a verseny a Sztárban Sztár All Stars műsorában. A 12. élő show-ban 5 énekes állt színpadra, mindenki két produkcióval készült, hogy lenyűgözze a nézőket és a zsűrit.

Ahogy az lenni szokott, érzelmi hullámvasútra váltott jegyet, aki leült november 23-án a TV2 képernyője elé. Volt itt túlcsorduló boldogság, nevetés és bizony a könnyek is szerepet játszottak a vasárnapi estén. Az este végén pedig egy embertől ismét búcsúzni kellett, most Nótár Mary távozott a csapatból.

