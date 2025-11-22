Minden meseszép: eddig nem látott fotók kerültek elő Emilio lányának esküvőjéről – Galéria

Bár Bangó Margit orvosi kezelése miatt sajnos nem lehetett ott dédunokája, kis Tina esküvőjén, a szertartás így is egyszerre volt fényűző és meghitt. Emilio lánya férjhez ment!

Férjhez ment Emilio lánya, kis Tina (Fotó: Bors)

Emilio lánya november 21-én mondta ki a boldogító igent szerelmének, Norbinak, aki 6 évvel ezelőtt jegyezte el őt az Eiffel torony lábánál. A polgári szertartásra Gyálon kerül sor, a Dubajból hozatott ruhában pompázó menyasszonyt pedig egy aranylimuzin vitte át Budapestre, az esküvői fotózás helyszínére.

Emilio lánya, Kis Tina terhesen állt az oltár elé

A Festetics Palotában jött az újabb hatalmas bejelentés: kis Tina ugyanis egy ultrahangfelvételt megmutatva közölte, hogy gyermeket vár Norbitól, és már azt is tudni lehet, hogy hosszú idő után egy kisfiú érkezik a családba.

"Nagyon hálás a szívünk, hiszen Isten legnagyobb ajándékát kaptuk meg az életünkben. Így lesz teljes a mi családunk, még nehéz elhinni, hogy szülők leszünk. Még nem tudatosult bennünk száz százalékosan egyikünkben sem, de ha ránézünk erre a képre, akkor azért mindig elolvadunk. Kisfiú lesz és Norbika lesz a neve"

– árulták el a Borsnak a szerelmesek, a család pedig nagyon örül neki, hogy hosszú idő után egy kisfiú érkezik a családba.

Emilio lánya babát vár Fotó: Bors

A Bors galériájában megtekinthetőek Emilio lánya esküvői képei, a családról és a násznépről. Végül egy étteremben folytatódott az este. Az ünnepi vacsora után pedig az ifjú pár azonnal a reptérre sietett és elutaztak nászútra. Bangó Margit dédunokája úgy döntött, hogy a lakodalommal nyárig várnak, hiszen azt szeretnék, ha az énekesnő is jelen lehetne a fényűzőre tervezett bulin.