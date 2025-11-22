Bangó Margit boldogsága: kis Tina esküvője hozott békét a királynő családjába

Bangó Margit családja igen népes és mint ilyen, éppen úgy tele van súrlódásokkal is. Mindez azonban már a múlté, hiszen a legendás, Kossuth-díjas énekesnő idősebb dédunokája péntek deltán kimondta a boldogító igent szerelmének, Norbertnek. Emlio pedig úgy döntött, hogy a nevelt lánya nagy napja, egyben az a nap is lesz, amelynek eseményei újra összehozzák a teljes családot. Hiszen, ahogy minden családban, Bangó Margit családjában is akadtak hangos és kevésbé hangos viták. Persze, míg egy átlagos famíliában a nézeteltérések megmaradnak az érintett felek között a cigánynóta énekesnője esetében ezek felhangosodtak, pláne, hogy náluk igencsak magas az egy főre jutó hírességek aránya.

Bangó Margit családjában szent a béke, dédunokájának esküvője újra egyesítette a teljes családot (Fotó: Bors)

Bangó Margit családjában szent a béke, üzent az ifjú párnak: „Áldásom rátok!”

Kis Tina esküvője csodálatos volt, de Bangó Margit nem tudott személyesen jelen lenni dédunokája esküvőjén, mivel éppen orvosi kezelés alatt áll, ezért üzent az ifjú párnak és a násznépnek is:

Nagyon örülök a fiatalok szerelmének és boldogságának. Izgatottan várom az ükunokám érkezését és hálát adok, hogy Isten kegyelméből áprilisban üknagymama leszek

- fogalmazott röviden a cigánynóta koronázott királynője. Bangó Margit dédunokája tehát hatalmas örömet szerzett az egész családnak.

Emilio és Tina boldogsága határtalan, nagyszülők lesznek (Fotó: Bors)

Emilio pár telefonnal mindent elsimított: „Aligha kaphattak volna szebb nászajándékot a fiatalok”

A Bors mindvégig ott volt a nagy napon, így sikerült néhány szót váltanunk az örömapával, Emilióval is, aki nagyon hálás azért, hogy az esküvő lehetőséget kínált a teljes család számára, hogy rendezzék a kisebb, nagyobb vitáikat. „Amikor kis Tina bejelentette, hogy hozzámegy élete szerelméhez és babát vár, végiggondoltuk, hogy kiket is szeretne meghívni a nagy napra.”

Természetesen mindannyiunk számára fontos volt, hogy az egész család jelen legyen, így amikor a lányom arra jutott, hogy a régóta és szakaszosan fellángoló viták miatt alig akad pár rokon, akit meghívhatunk, elhatároztam, hogy a kezembe veszem a dolgokat.

„Abban a pillanatban felhívtam mindenkit és elsimítottam a kuszább szálakat. Pontot tettünk a nyitva hagyott kérdésekre adott válaszok végére, így a drága mama kivételével tényleg mindenki velünk örült és ennél aligha kaphattak volna szebb nászajándékot a fiatalok. A mama pedig lélekben velünk volt ezen a csodálatos napon és együtt ünnepelte velünk kis Tina és Norbi boldogságát” – fogalmazott Emilio, aki hozzátette, utoljára az ő és Tina esküvőjén volt úgy együtt a teljes család, úgy mint pénteken. Bangó Margit esküvő helyet tehát most a felépülésre koncentrált, de a nyárra tervezett, hatalmas lakodalmon már szeretne táncolni kedvenc dédunokájával, aki addigra megajándékozza őt az első ükunokájával. Tehát mindenki örülhet, hogy Bangó Margit családja kibékült.