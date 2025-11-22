Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Bangó Margit boldogsága: kis Tina esküvője hozott békét a királynő családjába

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 03:00 / FRISSÍTÉS: 2025. november 22. 08:20
Ahogyan arról a Bors elsőként beszámolt, hatalmas örömünnep zajlott tegnap a cigánynóta koronázott királynőjének családjában. Bangó Margit dédunokája férjhez ment és a kis Tina ráadásul bejelentette, hogy kisfiút hord a szíve alatt. A jeles nap pedig tökéletes alkalmat kínált arra, hogy végérvényesen elsimuljanak a Bangó családon belül feszülő, akár évtizedes nézeteltérések. Végre kibékült Bangó Margit családja.
Bangó Margit családja igen népes és mint ilyen, éppen úgy tele van súrlódásokkal is. Mindez azonban már a múlté, hiszen a legendás, Kossuth-díjas énekesnő idősebb dédunokája péntek deltán kimondta a boldogító igent szerelmének, Norbertnek. Emlio pedig úgy döntött, hogy a nevelt lánya nagy napja, egyben az a nap is lesz, amelynek eseményei újra összehozzák a teljes családot. Hiszen, ahogy minden családban, Bangó Margit családjában is akadtak hangos és kevésbé hangos viták. Persze, míg egy átlagos famíliában a nézeteltérések megmaradnak az érintett felek között a cigánynóta énekesnője esetében ezek felhangosodtak, pláne, hogy náluk igencsak magas az egy főre jutó hírességek aránya.

Bangó Margit családja dédunokájának esküvőjén újra egyesült
Bangó Margit családjában szent a béke, dédunokájának esküvője újra egyesítette a teljes családot (Fotó: Bors)

Bangó Margit családjában szent a béke, üzent az ifjú párnak: „Áldásom rátok!”

Kis Tina esküvője csodálatos volt, de Bangó Margit nem tudott személyesen jelen lenni dédunokája esküvőjén, mivel éppen orvosi kezelés alatt áll, ezért üzent az ifjú párnak és a násznépnek is:

 Nagyon örülök a fiatalok szerelmének és boldogságának. Izgatottan várom az ükunokám érkezését és hálát adok, hogy Isten kegyelméből áprilisban üknagymama leszek

- fogalmazott röviden a cigánynóta koronázott királynője. Bangó Margit dédunokája tehát hatalmas örömet szerzett az egész családnak.

Bangó Margit dédunokájának esküvője újra egyesítette a teljes családot
Emilio és Tina boldogsága határtalan, nagyszülők lesznek (Fotó: Bors)

Emilio pár telefonnal mindent elsimított: „Aligha kaphattak volna szebb nászajándékot a fiatalok”

A Bors mindvégig ott volt a nagy napon, így sikerült néhány szót váltanunk az örömapával, Emilióval is, aki nagyon hálás azért, hogy az esküvő lehetőséget kínált a teljes család számára, hogy rendezzék a kisebb, nagyobb vitáikat. „Amikor kis Tina bejelentette, hogy hozzámegy élete szerelméhez és babát vár, végiggondoltuk, hogy kiket is szeretne meghívni a nagy napra.” 

Természetesen mindannyiunk számára fontos volt, hogy az egész család jelen legyen, így amikor a lányom arra jutott, hogy a régóta és szakaszosan fellángoló viták miatt alig akad pár rokon, akit meghívhatunk, elhatároztam, hogy a kezembe veszem a dolgokat.

„Abban a pillanatban felhívtam mindenkit és elsimítottam a kuszább szálakat. Pontot tettünk a nyitva hagyott kérdésekre adott válaszok végére, így a drága mama kivételével tényleg mindenki velünk örült és ennél aligha kaphattak volna szebb nászajándékot a fiatalok. A mama pedig lélekben velünk volt ezen a csodálatos napon és együtt ünnepelte velünk kis Tina és Norbi boldogságát – fogalmazott Emilio, aki hozzátette, utoljára az ő és Tina esküvőjén volt úgy együtt a teljes család, úgy mint pénteken. Bangó Margit esküvő helyet tehát most a felépülésre koncentrált, de a nyárra tervezett, hatalmas lakodalmon már szeretne táncolni kedvenc dédunokájával, aki addigra megajándékozza őt az első ükunokájával. Tehát mindenki örülhet, hogy Bangó Margit családja kibékült. 

 

Legfontosabb tudnivalók Tina és Emilio lánya esküvőjéről

Tina és Emilio lánya esküvője 2025. november 21-én került megrendezésre, egy csodás őszi napon, éppen kis Tina 24. születésnapján, hatévnyi eljegyzés után. A megható eseményen az egész család összegyűlt, de sajnos Bangó Margit dédunokája esküvőjére egészségügyi problémái miatt nem tudott elmenni. A pompára nem lehetett panasz: az egész család a csillogást preferálta a ruhaválasztásnál. A friss feleség ruháját egyenesen Dubajból hozatták, és az örömanya, Tina is kitett magáért, no és persze Emilio sem adta alább egy csillogó öltönynél.

 

