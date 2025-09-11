Nem tudta visszafogni az érzelmeit: könnyekben tört ki a stúdióban Bangó Margit

Az egész országot megrendítette a hír, amikor kiderült, hogy Bényi Ildikó, az Önök kérték háziasszonya elhunyt. A műsor pedig nemrégiben visszatért, méghozzá nem is akárkivel, Tótfalusi Fannival, Bényi Ildikó lányával.

Bangó Margitnál eltörött a mécses az Önök kérték stúdiójában Fotó: Török Gergely Ádám / bors

Az Önök kérték legújabb adásának első vendége pedig nem más volt, mint Bangó Margit, aki sokat járt korábban a műsorban, és nagyon közelállt Bényi Ildikóhoz. A beszélgetés során természetesen szóba került Önök kérték legendás háziasszonya. Tótfalusi Fanni számára bármennyire is fájdalmas volt a téma, profin kezelte a helyzetet és nem sírta el magát a kamerák előtt, Bangó Margitnál azonban eltörött a mécses. Nem tudta, nem is akarta magában tartani az érzéseit. Sőt, Ildikó emléke és az iránta érzett tisztelete miatt még egy megható gesztust is tett a Duna kívánságműsorában.

Azt kívánom neked is, amit a drága édesanyádnak, Bényi Ildikónak, akit nagyon-nagyon szerettem. És még találkoztunk itt. Kezdő kora óta Ildivel olyan szeretettel és tisztelettel voltunk egymás iránt. Még kislány volt ő is, amikor megismerkedtem vele a televízióban. 120 évig éljél te is erőben, egészségben. És, ha lesz az esküvőd, én tettem egy ígéretet: ott szeretnék lenni

– idézi Bangó Margit szavait egy másik lap.

A fiatal műsorvezető erre mosolyogva megjegyezte: – Ezt most fel is vettük.