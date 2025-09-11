Nem tudta visszafogni az érzelmeit: könnyekben tört ki a stúdióban Bangó Margit

Az egész országot megrendítette a hír, amikor kiderült, hogy Bényi Ildikó, az Önök kérték háziasszonya elhunyt. A műsor pedig nemrégiben visszatért, méghozzá nem is akárkivel, Tótfalusi Fannival, Bényi Ildikó lányával.
Az Önök kérték legújabb adásának első vendége pedig nem más volt, mint Bangó Margit, aki sokat járt korábban a műsorban, és nagyon közelállt Bényi Ildikóhoz. A beszélgetés során természetesen szóba került Önök kérték legendás háziasszonya. Tótfalusi Fanni számára bármennyire is fájdalmas volt a téma, profin kezelte a helyzetet és nem sírta el magát a kamerák előtt, Bangó Margitnál azonban eltörött a mécses. Nem tudta, nem is akarta magában tartani az érzéseit. Sőt, Ildikó emléke és az iránta érzett tisztelete miatt még egy megható gesztust is tett a Duna kívánságműsorában.
Azt kívánom neked is, amit a drága édesanyádnak, Bényi Ildikónak, akit nagyon-nagyon szerettem. És még találkoztunk itt. Kezdő kora óta Ildivel olyan szeretettel és tisztelettel voltunk egymás iránt. Még kislány volt ő is, amikor megismerkedtem vele a televízióban. 120 évig éljél te is erőben, egészségben. És, ha lesz az esküvőd, én tettem egy ígéretet: ott szeretnék lenni
– idézi Bangó Margit szavait egy másik lap.
A fiatal műsorvezető erre mosolyogva megjegyezte: – Ezt most fel is vettük.
