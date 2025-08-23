Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Zalatnay Cinit megfenyegették: Ha elvállalja a James Bond-filmet, mehet Isten hírével

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 18:00
Az énekesnő még ma is gyakran gondol vissza arra az ajánlatra, amit londoni élete első évében kapott. Ha Zalatnay Cini, vagy ahogy Angliában ismerték, Sarolta Red akkor igent mondott volna a James Bond filmben neki kínált szerepre, azonnal elvették volna a magyar útlevelét és állampolgárságát.
A napokban lesz az évfordulója annak, hogy Magyarországon bemutatták az első James Bond filmet, ami akkoriban már a 16. volt a 007-es ügynök történetei sorában. 1989-et írtunk, amikor mi magyarok, Timothy Dalton főszereplésével szoríthattunk a királynő titkos ügynökének, hogy legyőzze az ellenséget a Magányos ügynök című moziban. Igazi meglepetés volt ez a film idehaza, hiszen korábban szó sem lehetett arról, hogy az imperialista, nyíltan kommunista-ellenes hős akárcsak említés szinten is megjelenjen valahol. Éppen ez az ellenszenv volt az, ami elvette Zalatnay Cinitől a lehetőséget, hogy egy jóval korábbi Bond moziban szerepeljen, vagyis kipróbálja magát színészként is a ködös Albionban. 1967-et írtunk, és éppen Sean Connery volt az ügyeletes 007-es, amikor a szemtelenül fiatal, magyar énekesnő berobbant a nyüzsgő London zenei életébe. Ekkor „találta meg” a lehetőség, hogy egy kisebb szerepben feltűnjön a világ legismertebb kémmozijának Csak kétszer élsz című epizódjában. Zalatnay Cini most a Bors kérésére idézte fel élete egyik, ha nem a legnagyobb elszalasztott lehetőségének történetét. 

Zalatnay Cini
Zalatnay Cini nem írhatta alá a James Bond film szerződését (Fotó: @csanyipisti)

Zalatnay Cini: „Éppen egy olyan lányt kerestek, aki kelet-európai akcentussal beszél”

Óriási felhajtás közepette érkeztem meg Angliába, mint az első énekesnő, aki a vasfüggöny mögött élt. Sarolta Red néven mutattak be engem a rengetek embernek, aki a reptéren várt rám, hogy szemügyre vehessenek, mint a kommunizmus „vörös csillagát”. Másnap az összes létező újság címlapján én szerepeltem, és szó szerint a csodámra jártak. A legnagyobb londoni menedzsmenthez kerültem, és szinte azonnal koncertezni kezdtem. Egyik este a Speakeasy-ben ücsörögtem, ami olyan volt Londonban, mint Pesten a Fészek Klub. Megjelent Tom Jones és a menedzsere. Utóbbi pedig kiszúrt engem, és kérdezgetni kezdte a személyzetet, hogy ki is vagyok.”

Amikor megtudta, hogy Magyarországról érkeztem, énekesnő vagyok és még angolul is beszélek, azonnal felvette a kapcsolatot a menedzsmentemmel és ajánlott egy kisebb, de azért jelentékeny szerepet az éppen akkor készülő James Bond moziban

„Ugyanis éppen egy olyan lányt kerestek, aki kelet-európai akcentussal beszél és tud énekelni” kezdett bele a szédítő történetbe Zalatnay Sarolta, aki nem sokkal később, egy akkori viszonylatban is elképesztő összegről szóló szerződést kapott a film készítőitől. 

Zalatnay Cini
Zalatnay Cini 1969-ben, miután hazatért Londonból (Fotó: Szalay Zoltán/Fortepan)

Kijelentették, hogy ha mégis aláírom a szerződést, kiutasítanak Magyarországról„

A filmesek felvették a kapcsolatot az Interkoncerttel, ahol azonnal bekérték a forgatókönyvet. Ezzel egy időben elém tettek egy szerződést, ami tíz nap forgatásról szólt, és napi kétezer angol font szerepelt a gázsi résznél. Gyakorlatilag alig akartam hinni a szememnek, hiszen az mai árfolyamon is rengeteg pénz, hát még akkoriban” – idézte fel az énekesnő, akit ezután berendeltek a magyar nagykövetségre. „Közölték velem, szó sem lehet arról, hogy elvállaljam a szerepet, hiszen a James Bond-filmek ellenségként mutatják be a kommunizmust, ami ugye skandalum. Egyúttal meg is fenyegettek. Kijelentették, hogy ha mégis aláírom a szerződést, kiutasítanak Magyarországról és soha többé nem térhetek haza, vagyis nem láthatom az édesanyámat. Ezzel sikerült meggyőzniük és egyúttal el is indult az a folyamat, ami végül két évvel később azt mondatta a londoni menedzsmenttel, hogy leveszik rólam a kezüket” – mesélte lapunknak Zalatnay Cini

A Csak kétszer élsz című James Bond mozit nem játszották a magyar filmszínházak. 

 

