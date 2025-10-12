A TV2 sztárjai mindenkit lenyomnak a magyar háztartásokban

A tévés nézettségi adatok is jól mutatják, hogy jelenleg a TV2 show-műsorai örvendenek a legnagyobb népszerűségnek, így nem meglepő, hogy a legolvasottabb híreink listáját is uralják a TV2 sztárjairól szóló írások. Például első helyen végzett Kiss Bodza, aki a Megasztárban bizonyítja, hogy nemcsak édesapja, a Hooligans-es Kiss Endi ért a családban a zenéhez, hanem ő is. A vele készült interjúra pedig óriási tömeg volt kíváncsi.

Kiss Bodza jó úton halad, hogy a TV2 sztárja legyen (Fotó: TV2)

A TV2 sztárjai lettek az Ázsia Expressz és A Kísértés játékosai

Akárcsak arra, hogy miként beszél a feleségéről és születendő gyermekükről Ungvári Miklós, aki péntekig az Ázsia Expresszben bizonyította újfent rátermettségét Fodor Rajmund partnereként.

Az Ázsia Expressz 2025-ös évada véget ért a héten, akárcsak A Kísértés, és a kapcsolati kísérletként is értelmezhető műsor együtt maradt párosa elmesélte a Borsnak, hogy mi a helyzet velük, mióta befejezték a forgatást.

A Kincsvadászok jelenleg szünetel, bár hamarosan visszatér a TV2 képernyőjére. Viszont a Kincsvadászok kereskedői iránt így is nagy az érdeklődés, hogy nincsenek minden nap a tévében. Most például Fertőszegi Péter mesélt a magánéletéről, amire nem sokszor volt példa eddig.

A legolvasottabb cikkek listájára felfért egy nem TV2 kötődésű hír is. Vagyis egy egyre erősödő pletyka, miszerint Hódi Pamela és Tóth Bence házassága komoly válságban van, amire több jel is utal.