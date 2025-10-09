„Talán más volt megírva Dóra megismeréséig az én történetemben” – Ázsia Expressz: Ungvári Miklós több, mint 40 évet várt az igazira

Ungvári Miklós akkor ismerte meg az igaz szerelmet, amikor megismerte Demeter Dórát. A gyönyörű erdélyi lány elrabolta az Ázsia Expressz versenyzőjének szívét, így nem volt kérdés az eljegyzés, az esküvő, és hogy hamarosan megszületik első közös gyermekük.

Az Ázsia Expressz sztár, Ungvári Miklós felesége Demeter Dóra (Fotó: Instagram)

Édesapa lesz az Ázsia Expressz sztárja

Ungvári Miklós, vagy ahogy a legtöbben szólítják, Ungi érzelmes interjút adott lapunknak. Az Ázsia Expressz versenyzője hamarosan édesapa lesz, 44 évesen.

Talán más volt megírva Dóra megismeréséig az én történetemben, kellett várjak erre a farkaslaki lányra, akivel el tudtam ezt az egészet képzelni, vagy ő tudta velem elképzelni. Nem feladva azokat az álmait, hogy gyémántgyűrű, házasság, gyerek, jöttem én, ha nem is fehér lovon, de lovon, és megvalósítottam. Nekem ehhez kellett egy olyan nő, partner, egy olyan társ, akiben meglátja az ember, amit eddig hiába keresett. Ennek így kellett lennie, így kellett történnie és most csak egyszerűen örülünk annak, ami van! Mert a múlt történelem, a jelen ajándék, a jövő meg rejtély! Az biztos, hogy most a kisfiunk foglalja le a perceinket, óráinkat, bármikor megérkezhet! Ha bemegyünk a gyerekszobába, mindig felhúzzuk a gyerekjátékot, lehet, mire tényleg megérkezik, le is merül benne az elem. Tele vagyunk várakozással!

– kezdte Ungvári Miklós.

Az olimpikon azt is elárulta, hogy Ázsia Expresszes társával, Fodor Rajmunddal – aki kétszeres édesapa – nagyon sokat beszélgettek az apaságról, a szülői feladatokról, felelősségről és arról a csodáról, hogy milyen szülőnek lenni, amit hamarosan ő is megtapasztal.