Tóth Gabi rájött a titokra, drámai távozás a TV2-ből, Hódi Pamela már a gyűrűjét sem hordja

Nem Kökény Attila gyermeke, Lali volt az egyetlen, aki ismert szülei tudta nélkül jelentkezett a tehetségkutatóba. Bodza sem mindennapi családból származik, és bár a Megasztár válogatóján igyekezett titkolni ki az édesapja, Tóth Gabi azonnal felismerte.

Tóth Gabi azonnal felismerte a Megasztárba érkező sztárcsemetét (Fotó: Bánkúti Sándor)

Tóth Gabi titokban súgta meg zsűritársainak

A 18 éves Kiss Bodza énekesnőként debütált a Megasztár 2025-ös évadában, ahol a műsorvezetőknek azt ugyan elárulta, hogy szeretne kilépni szülei árnyékából, arra viszont nem adott választ Szépréthy Rolinak, hogy kik is azok a bizonyos híres felmenők. A mestereknek szintén nem beszélt erről, de hiába, Tóth Gabi ugyanis felismerte. Miután a versenyző távozott, meg is súgta zsűritársainak, hogy Bodza bizony Kiss Endi lánya, aki nem más, mint a Hooligans dobosa.

A Kísértés szigete elvégezte a dolgát, szomorú véget ért

Lili és Milán magabiztosan érkeztek a műsorba, az érzelmi hullámvasutat azonban ők sem tudták elkerülni. Milán egy ponton úgy érezte, nem akarja tovább folytatni a kihívást és egyedül távozna a szigetről azok után, hogy több tűzceremónián is párja hűtlenségével kellett szembesülnie. Milán még gyűrűvel is készült Lilinek, szerette volna megkérni a kezét, erre azonban nem került sor. A pár lapunknak adott interjújában mesélt az érzéseikről.

Jöhetett volna bárki, én nem csaltam volna meg Lilit, soha egyetlen barátnőmet nem csaltam meg és nem is fogom. Levontam a konklúziót, de bennem is voltak sérelmek. Azt hiszem, teljesen más volt a szeretetnyelvünk és ezt fel kellett volna ismerni

– mesélte Milán a Borsnak.

Lili szerint szintén volt olyan, ami alakulhatott volna másképp.

Hiába tudtam megfogalmazni egy idő után, hogy mik a hiányosságok a kapcsolatunkban, próbáltam ezeket elnyomni magamban. Ha visszamehetnék az időben, akkor másképp csinálnám. Végigvinném ezt a műsort úgy, hogy nem nyitok senki felé és nem csinálok semmit. Milánnak pedig őszintén meg kellett volna mondanom, hogy ez már nem jó így és megbeszélni vele, milyen dolgokon tudunk változtatni.

Hódi Pamela már a gyűrűjét sem hordja

Egyre többen találgatják, hogy végleg vége a sztárpár házasságának. Hódi Pamela és Tóth Bence kapcsolata mindig is nagy figyelmet kapott. Pamela még évekkel ezelőtt, Berki Krisztián oldalán vált ismertté, és kislányuk, Nati érkezése után sokáig a nyilvánosság egyik legkedveltebb édesanyjaként szerepelt. Krisztiánnal való szakításuk után Pami Bence oldalán találta meg a boldogságot, amelyet közös kislányuk, Evolet Olivia születése koronázott meg igazán. Ám hiába a nagy szerelem, az elmúlt hónapokban azonban egyre több árulkodó jel szúr szemet a rajongóknak. Pamela közösségi oldalán egyre ritkábban jelennek meg családi fotók, és a férjével, Bencével közös képeket szinte teljesen nélkülözi az Instagramon. Aki figyelmesen követi, azt is észrevehette, hogy a gyűrűje sem csillog már az ujján, legalábbis a legtöbb friss fotón nem látható.