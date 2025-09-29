Hiába rejtegette, Tóth Gabi rájött a titokra: újabb ismert zenész gyermeke tűnt fel a Megasztárban

Ismert szülők gyerekének lenni bizony nem egyszerű, különösen ha a trónörökös épp azt a szakmát szemelte ki magának, amit szülei is űznek. Ezt Kökény Attila fia, Kökény Lali is alá tudná támasztani, aki 15 évvel édesapja után jelentkezett a Megasztárba. Ráadásul nem ő az egyetlen, aki felmenői árnyékából kilépve szeretne érvényesülni énekesként, viszont Bodza más taktikát választott.

A Hooligans Kiss Endijének lánya is feltűnt a Megasztár új évadában, Bodza mindenkit elvarázsolt (Fotó: hot! magazin archív)

A 18 éves Kiss Bodza énekesnőként debütált a Megasztár 2025-ös évadában, ahol a műsorvezetőknek azt ugyan elárulta, hogy szeretne kilépni szülei árnyékából, arra viszont nem adott választ, hogy kik is azok a bizonyos híres felmenők.

Nagyon titokzatos vagy. Mikor leplezed le, hogy kik a szülők?

- kérdezte Szépréthy Roli, amire a lány csak annyit válaszolt: majd egyszer.

A mestereknek szintén nem beszélt erről, de hiába, Tóth Gabi ugyanis felismerte. Miután a versenyző távozott, meg is súgta zsűritársainak, hogy Bodza bizony Kiss Endi lánya, aki nem más, mint a Hooligans dobosa. Herceg Erika először nem is értette, hogy miért titkolta el ezt a részletet, de Marics Peti készségesen elmagyarázta neki.

Mert nem ezzel akar haknizni gondolom, hogy itt most erről szóljon minden

– jelentette ki a ValMar énekese, aki maga is járt már hasonló cipőben, hiszen szülei mindketten zenével foglalkoznak.

Kiss Endi lánya, Bodza Marics Peti csapatában bizonyíthat, hogy bekerüljön a Megasztár élő show-jába (Fotó: TV2)

Kökény Attila és Kiss Endi gyermeke is továbbjutott a Megasztárban

Ahogy Kökény Lali, úgy Kiss Bodza is elvarázsolta a Megasztár zsűrijét, így nem volt kérdés, hogy továbbjuttatják őket, függetlenül attól, hogy kik a szüleik. Kökény Attila ugyan elkísérte fiát, sőt még a színpadra is felment, de mint mondta, senkit sem szeretett volna befolyásolni jelenlétével. Erre persze nem is volt szükség, hiszen Lali nagyon tehetséges, ami miatt édesapja nagyon büszke is rá, és valószínűleg a Hooligans Endije is így érez most, bár azt nem tudni, hogy csak szombaton szerezett-e tudomást lánya jelentkezéséről, vagy már rögtön a válogató után. Ezek után kíváncsian várjuk, mit villantanak majd a sztárcsemeték a Megasztár középdöntőjében.