Itt a vége? Hódi Pamela már a gyűrűjét sem hordja

Hódi Pamela és Tóth Bence kapcsolata mindig is nagy figyelmet kapott. Pamela még évekkel ezelőtt, Berki Krisztián oldalán vált ismertté, és kislányuk, Nati érkezése után sokáig a nyilvánosság egyik legkedveltebb édesanyjaként szerepelt. Aztán jött az új fejezet: 2020-ban találkozott a korábbi labdarúgóval, Tóth Bencével, akivel hamar egymásra találtak. A szerelem gyorsan komolyra fordult, 2020 végén eljegyezték egymást, majd 2021-ben megszületett közös gyermekük, Evolet Olivia. A család életét a követők örömmel figyelték, hiszen úgy tűnt, Pamela végre megtalálta az igazi boldogságot.

Hódi Pamela férje egyre ritkábban bukkan fel különböző rendezvényeken szerelme mellett (Fotó: TV2)

Úgy tűnt, Hódi Pamela Tóth Bence oldalán megtalálta az igazit

Hiába a nagy szerelem, az elmúlt hónapokban azonban egyre több árulkodó jel szúr szemet a rajongóknak. Pamela közösségi oldalán egyre ritkábban jelennek meg családi fotók, és a férjével, Bencével közös képeket szinte teljesen nélkülözi az Instagramon. Aki figyelmesen követi, azt is észrevehette, hogy a gyűrűje sem csillog már az ujján, legalábbis a legtöbb friss fotón hiányzik. Ráadásul a páros jó ideje nem mutatkozott együtt sem nyilvános eseményeken, sem közösségi rendezvényeken, ami újabb alapot adott a találgatásoknak.

A Redditen már konkrétan arról beszélnek, hogy a házaspár útjai különváltak. Többen állítják, hogy belsős információk birtokában tudják: Pamela és Bence között véget ért a szerelem. Az ilyen pletykák persze mindig gyorsan szárnyra kapnak, de a jelek kétségtelenül nyugtalanítóak. Hiszen a közös képek hiánya, a gyűrű eltűnése és a nyilvános szereplések mellőzése együtt már túl sok véletlennek tűnik.

Hódi Pamela Instagramján vadászni kell a közös képeket férjével (Fotó: TV2)

Nem cáfolták meg a vádakat

Fontos megjegyezni, hogy Pamela és Bence eddig nem erősítették meg hivatalosan a szakítást. Egyelőre egyikük sem nyilatkozott arról, hogy valóban válságban van a kapcsolatuk, vagy hogy már külön utakon járnának. Lehetséges, hogy csupán tudatosan óvják magánéletüket, és nem akarnak mindent a közönség elé tárni. Ám az internet népe nem vár hivatalos megerősítésekre: a közösségi oldalak legapróbb mozzanataiból is messzemenő következtetéseket vonnak le.