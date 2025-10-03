Itt a vége? Hódi Pamela már a gyűrűjét sem hordja

Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 10:40
Egyre többen találgatják, hogy végleg vége a sztárpár házasságának. Hódi Pamela és Tóth Bence alig mutatkoznak együtt, sőt a karikagyűrű is lekerült az influenszer édesanya ujjáról.

Hódi Pamela és Tóth Bence kapcsolata mindig is nagy figyelmet kapott. Pamela még évekkel ezelőtt, Berki Krisztián oldalán vált ismertté, és kislányuk, Nati érkezése után sokáig a nyilvánosság egyik legkedveltebb édesanyjaként szerepelt. Aztán jött az új fejezet: 2020-ban találkozott a korábbi labdarúgóval, Tóth Bencével, akivel hamar egymásra találtak. A szerelem gyorsan komolyra fordult, 2020 végén eljegyezték egymást, majd 2021-ben megszületett közös gyermekük, Evolet Olivia. A család életét a követők örömmel figyelték, hiszen úgy tűnt, Pamela végre megtalálta az igazi boldogságot.

Hódi Pamela, Tóth Bence
Hódi Pamela férje egyre ritkábban bukkan fel különböző rendezvényeken szerelme mellett (Fotó: TV2)

Úgy tűnt, Hódi Pamela Tóth Bence oldalán megtalálta az igazit

Hiába a nagy szerelem, az elmúlt hónapokban azonban egyre több árulkodó jel szúr szemet a rajongóknak. Pamela közösségi oldalán egyre ritkábban jelennek meg családi fotók, és a férjével, Bencével közös képeket szinte teljesen nélkülözi az Instagramon. Aki figyelmesen követi, azt is észrevehette, hogy a gyűrűje sem csillog már az ujján, legalábbis a legtöbb friss fotón hiányzik. Ráadásul a páros jó ideje nem mutatkozott együtt sem nyilvános eseményeken, sem közösségi rendezvényeken, ami újabb alapot adott a találgatásoknak.

A Redditen már konkrétan arról beszélnek, hogy a házaspár útjai különváltak. Többen állítják, hogy belsős információk birtokában tudják: Pamela és Bence között véget ért a szerelem. Az ilyen pletykák persze mindig gyorsan szárnyra kapnak, de a jelek kétségtelenül nyugtalanítóak. Hiszen a közös képek hiánya, a gyűrű eltűnése és a nyilvános szereplések mellőzése együtt már túl sok véletlennek tűnik.

Hódi Pamela
Hódi Pamela Instagramján vadászni kell a közös képeket férjével (Fotó: TV2)

Nem cáfolták meg a vádakat

Fontos megjegyezni, hogy Pamela és Bence eddig nem erősítették meg hivatalosan a szakítást. Egyelőre egyikük sem nyilatkozott arról, hogy valóban válságban van a kapcsolatuk, vagy hogy már külön utakon járnának. Lehetséges, hogy csupán tudatosan óvják magánéletüket, és nem akarnak mindent a közönség elé tárni. Ám az internet népe nem vár hivatalos megerősítésekre: a közösségi oldalak legapróbb mozzanataiból is messzemenő következtetéseket vonnak le.

Vajon mi az igazság?

Hódi Pamela rajongói most feszült figyelemmel kísérik minden lépését, bízva abban, hogy hamarosan kiderül az igazság. Egy biztos: ha valóban véget ér a házasság, az hatalmas fordulat lenne a hazai celebvilág egyik legkövetettebb történetében. Addig azonban marad a találgatás, a fotók böngészése, és az a kérdés, ami mindenkit foglalkoztat: vajon tényleg elváltak, vagy csak a közösségi média szabta látszat játszik velünk?

 

