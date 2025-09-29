A Bódi tesók a Borsnak pakoltak ki az Ázsia Expresszben kialakult feszültségről: "Csak most szembesülünk vele!"

Bódi Megyer őszinte rácsodálkozással, helyenként pedig leplezetlen csalódottsággal nézi az Ázsia Expressz 2025 adásait. Azt mondja, neki és az ikertestvérének nem azok a jelenetek fájnak igazán, amikor egy-egy játékostársuk nyíltan beléjük állt, vállalva ezzel a kamerák előtti konfliktust, inkább azok a hátuk mögött elejtett, gúnyos megjegyzések ütik szíven őket, amelyekkel most szembesülnek. Ráadásul még nem is láttak mindent, hiszen csak most kezdődik az Ázsia Expressz hatodik szériájának eddigi legdurvább hete. Hogy mennyire így van ez, azt hűen tükrözi az a közösségi oldalon elkezdődött verbális pofozkodás, amit a TV2 play-en megjelent előzetes videók generáltak.

Hónapokkal az Ázsia Expressz forgatása után is forrnak az indulatok. Barbinek Paula így üzent a Bódi tesóknak (Fotó: Instagram)

Hogy mi történt pontosan? Ezen a héten, mindenre fény derül, de azt már most tudjuk, hogy a curtis-bodi-testverek-lopas">Bódi tesók kiakadnak Tallós Ritára és Barbinek Paulára, akik a gyermekkori traumájukon gúnyolódnak, tengelyt akasztanak az Ungvári Miklós és Fodor Rajmund párossal, sőt, Curtis is szembe kerül egyikükkel. Ez utóbbi csörtének ráadásul csúnya vége lesz, hiszen Megyert egy helyi rendőrösön lelövéssel fenyegeti meg a rend egyik éber őre.

Az Ázsia expressz 2025 szereplők nem finomkodnak már egymással (Fotó: TV2) (Fotó: hot! magazin)

Elérkezett az Ázsia Expressz vitáktól hangos végjátéka

Szóval a helyzet egyre fokozódik az Ázsia Expresszben. A játékospárok mind fizikálisan, mind pedig mentálisan a tűrőképességük határát feszegetik. Bódi Megyer minderről így vélekedik: „A helyzet az, hogy a legtöbb dolog, ami miatt okunk lehet haragudni, de legalábbis nem jó szemmel nézni néhány párosra, az a hátunk mögött történt, vagyis csak most szembesülünk vele” – kezdte lapunknak az ikerpár egyik fele.

Ilyen az is, ahogy Tallós Rita és Barbinek Paula gúnyt űznek abból, hogy a játék durvulásának hatására felidéződtek bennünk a gyermekkori traumánk!

– folytatta gondolatmenetét Megyer, aki aztán hozzátette: „Értjük mi a viccet, de szerintünk vannak tabutémák, amiken az ember egyszerűen nem nevet. Persze, mi is olvastuk, hogy Paulának is vannak gondjai, amiket magával cipel, de…” – magyarázta Bódi Megyer, aki készséggel elfogadná, hogy Paula és Rita a műsorban nem rajtuk nevettek, ha az előzetesből nem azt látta volna, hogy a hátuk mögött is gúnyolta őket az anya-lánya duó.