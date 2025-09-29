A Bódi tesók a Borsnak pakoltak ki az Ázsia Expresszben kialakult feszültségről: "Csak most szembesülünk vele!"

Bódi Megyer őszinte rácsodálkozással, helyenként pedig leplezetlen csalódottsággal nézi az Ázsia Expressz 2025 adásait. Azt mondja, neki és az ikertestvérének nem azok a jelenetek fájnak igazán, amikor egy-egy játékostársuk nyíltan beléjük állt, vállalva ezzel a kamerák előtti konfliktust, inkább azok a hátuk mögött elejtett, gúnyos megjegyzések ütik szíven őket, amelyekkel most szembesülnek. Ráadásul még nem is láttak mindent, hiszen csak most kezdődik az Ázsia Expressz hatodik szériájának eddigi legdurvább hete. Hogy mennyire így van ez, azt hűen tükrözi az a közösségi oldalon elkezdődött verbális pofozkodás, amit a TV2 play-en megjelent előzetes videók generáltak.
Hogy mi történt pontosan? Ezen a héten, mindenre fény derül, de azt már most tudjuk, hogy a curtis-bodi-testverek-lopas">Bódi tesók kiakadnak Tallós Ritára és Barbinek Paulára, akik a gyermekkori traumájukon gúnyolódnak, tengelyt akasztanak az Ungvári Miklós és Fodor Rajmund párossal, sőt, Curtis is szembe kerül egyikükkel. Ez utóbbi csörtének ráadásul csúnya vége lesz, hiszen Megyert egy helyi rendőrösön lelövéssel fenyegeti meg a rend egyik éber őre.
Szóval a helyzet egyre fokozódik az Ázsia Expresszben. A játékospárok mind fizikálisan, mind pedig mentálisan a tűrőképességük határát feszegetik. Bódi Megyer minderről így vélekedik: „A helyzet az, hogy a legtöbb dolog, ami miatt okunk lehet haragudni, de legalábbis nem jó szemmel nézni néhány párosra, az a hátunk mögött történt, vagyis csak most szembesülünk vele” – kezdte lapunknak az ikerpár egyik fele.
Ilyen az is, ahogy Tallós Rita és Barbinek Paula gúnyt űznek abból, hogy a játék durvulásának hatására felidéződtek bennünk a gyermekkori traumánk!
– folytatta gondolatmenetét Megyer, aki aztán hozzátette: „Értjük mi a viccet, de szerintünk vannak tabutémák, amiken az ember egyszerűen nem nevet. Persze, mi is olvastuk, hogy Paulának is vannak gondjai, amiket magával cipel, de…” – magyarázta Bódi Megyer, aki készséggel elfogadná, hogy Paula és Rita a műsorban nem rajtuk nevettek, ha az előzetesből nem azt látta volna, hogy a hátuk mögött is gúnyolta őket az anya-lánya duó.
És vajon mit gondol Bódi Megyer a két olimpikonról, akikkel az Ázsia Expressz eheti előzetese szerint szintén lesz némi csörtéjük? „Ungvári Miki és Fodor Rajmund egészen az ötödik hétig megfeleltek a róluk, egyébként méltán kialakult képnek. Ők a feddhetetlen sportolók, akik mindig a fair play szabályai szerint játszanak. Nos, a medencében, vagy a tatamin ez bizonyosan így is volt, van és lesz. De az Ázsia Expresszben ez nem feltétlenül jött nekik össze. Persze egészen mostanáig könnyű helyzetben voltak, hiszen egyáltalán nem, vagy csak alig kaptak nehezítést. A negyedik hét végén már kaptak hajszajegyet, és az arra adott reakciójuk azért már sejteni engedte, hogy előbújni készül egy olyan énjük, amit eddig nem láttunk. Ezen a héten sokat változik majd a játék képe, és ezt nagyon nehezen viselik. Úgy is mondhatnám, hogy most érkeznek meg a játékba, és úgy tűnik, nem mindent viselnek jól, ami ezzel jár” – fejtette ki Bódi Megyer.
Térjünk rá a harmadik konfliktusra, melynek egyik főszereplője éppen Megyer, a másik pedig Curtis. A rapper alapvetően tréfának szán egy szituációt, ami aztán meglehetősen balul sül el, hiszen a jávai őrsön szolgálatot teljesítő rendőr nem igazán érti a viccet. „Curtis alaposan túltolja a viccet abban a szituációban. Simán benne van a pakliban, hogy ő még most sem tudja, hogy milyen helyzetet teremtett azzal, hogy eldugta a dobozt, ami nagyon fontos szerephez jut ezen a héten” – fejtette ki Megyer.
Tény, hogy én is elpattantam, de az is, hogy külső beavatkozást igényelt a szituáció, amibe keveredtem.
– mondta, majd gyorsan hozzátette: „Arról nem beszélve, hogy az álmoskönyvek szerint sem szerencsés, ha egy ázsiai ország rendőre azzal fenyeget, hogy lelő. Az adásból mindenki számára világos lesz, hogy az ott egy valóban kényes, sőt, veszélyes helyzet volt” – magyarázta a Borsnak Bódi Megyer.
De az Ázsia Expressz ötödik hetében bőven kijut a vitákból a Bódi tesókon túl is, hiszen tény, hogy mindenki nagyon feszült és fáradt. A tét pedig óriási, hiszen az, aki szűk két hét múlva megnyeri a műsor utolsó hajszáját, 20 millió forinttal lesz gazdagabb. Érdemes tehát ezen a héten is nyomon követni az eseményeket minden hétköznap 19:45-től a TV2 képernyőjén.
