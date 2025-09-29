Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
A Bódi tesók a Borsnak pakoltak ki az Ázsia Expresszben kialakult feszültségről: "Csak most szembesülünk vele!"

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 18:00
Küszöbön a TV2 kalandrealityjének véghajrája, és úgy tűnik, egyre inkább élesednek a játékospárok közötti feszültségek. Ráadásul eljött az Ázsia Expressz mindenki számára talán legmegterhelőbb szakaszának az ideje is. A párcsere minden ellentétet kiélez és felnagyít. A Bódi tesók pedig koncentráltan kapják az ívet. Megyer most a Borsnak mondta el véleményét játékostársairól és persze a konfliktusokról is.
Bódi Megyer őszinte rácsodálkozással, helyenként pedig leplezetlen csalódottsággal nézi az Ázsia Expressz 2025 adásait. Azt mondja, neki és az ikertestvérének nem azok a jelenetek fájnak igazán, amikor egy-egy játékostársuk nyíltan beléjük állt, vállalva ezzel a kamerák előtti konfliktust, inkább azok a hátuk mögött elejtett, gúnyos megjegyzések ütik szíven őket, amelyekkel most szembesülnek. Ráadásul még nem is láttak mindent, hiszen csak most kezdődik az Ázsia Expressz hatodik szériájának eddigi legdurvább hete. Hogy mennyire így van ez, azt hűen tükrözi az a közösségi oldalon elkezdődött verbális pofozkodás, amit a TV2 play-en megjelent előzetes videók generáltak. 

Hónapokkal az Ázsia Expressz forgatása után is forrnak az indulatok. Barbinek Paulai így üzent a Bódi tesóknak (Fotó: Instagram)
Hónapokkal az Ázsia Expressz forgatása után is forrnak az indulatok. Barbinek Paula így üzent a Bódi tesóknak (Fotó:  Instagram)

Hogy mi történt pontosan? Ezen a héten, mindenre fény derül, de azt már most tudjuk, hogy a curtis-bodi-testverek-lopas">Bódi tesók kiakadnak Tallós Ritára és Barbinek Paulára, akik a gyermekkori traumájukon gúnyolódnak, tengelyt akasztanak az Ungvári Miklós és Fodor Rajmund párossal, sőt, Curtis is szembe kerül egyikükkel. Ez utóbbi csörtének ráadásul csúnya vége lesz, hiszen Megyert egy helyi rendőrösön lelövéssel fenyegeti meg a rend egyik éber őre.

Bódi tesók, Bódi Megyer és Bódi Hunor, HOT
Az Ázsia expressz 2025 szereplők nem finomkodnak már egymással (Fotó: TV2) (Fotó: hot! magazin)

Elérkezett az Ázsia Expressz vitáktól hangos végjátéka

Szóval a helyzet egyre fokozódik az Ázsia Expresszben. A játékospárok mind fizikálisan, mind pedig mentálisan a tűrőképességük határát feszegetik. Bódi Megyer minderről így vélekedik: „A helyzet az, hogy a legtöbb dolog, ami miatt okunk lehet haragudni, de legalábbis nem jó szemmel nézni néhány párosra, az a hátunk mögött történt, vagyis csak most szembesülünk vele” – kezdte lapunknak az ikerpár egyik fele.

Ilyen az is, ahogy Tallós Rita és Barbinek Paula gúnyt űznek abból, hogy a játék durvulásának hatására felidéződtek bennünk a gyermekkori traumánk!

– folytatta gondolatmenetét Megyer, aki aztán hozzátette: „Értjük mi a viccet, de szerintünk vannak tabutémák, amiken az ember egyszerűen nem nevet. Persze, mi is olvastuk, hogy Paulának is vannak gondjai, amiket magával cipel, de…” – magyarázta Bódi Megyer, aki készséggel elfogadná, hogy Paula és Rita a műsorban nem rajtuk nevettek, ha az előzetesből nem azt látta volna, hogy a hátuk mögött is gúnyolta őket az anya-lánya duó.


Megyer az olimpikonokról: „Most érkeznek meg a játékba, és nem mindent viselnek jól”

És vajon mit gondol Bódi Megyer a két olimpikonról, akikkel az Ázsia Expressz eheti előzetese szerint szintén lesz némi csörtéjük? „Ungvári Miki és Fodor Rajmund egészen az ötödik hétig megfeleltek a róluk, egyébként méltán kialakult képnek. Ők a feddhetetlen sportolók, akik mindig a fair play szabályai szerint játszanak. Nos, a medencében, vagy a tatamin ez bizonyosan így is volt, van és lesz. De az Ázsia Expresszben ez nem feltétlenül jött nekik össze. Persze egészen mostanáig könnyű helyzetben voltak, hiszen egyáltalán nem, vagy csak alig kaptak nehezítést. A negyedik hét végén már kaptak hajszajegyet, és az arra adott reakciójuk azért már sejteni engedte, hogy előbújni készül egy olyan énjük, amit eddig nem láttunk. Ezen a héten sokat változik majd a játék képe, és ezt nagyon nehezen viselik. Úgy is mondhatnám, hogy most érkeznek meg a játékba, és úgy tűnik, nem mindent viselnek jól, ami ezzel jár” – fejtette ki Bódi Megyer.


"Nem szerencsés, ha egy ázsiai ország rendőre azzal fenyeget, hogy lelő"

Térjünk rá a harmadik konfliktusra, melynek egyik főszereplője éppen Megyer, a másik pedig Curtis. A rapper alapvetően tréfának szán egy szituációt, ami aztán meglehetősen balul sül el, hiszen a jávai őrsön szolgálatot teljesítő rendőr nem igazán érti a viccet. „Curtis alaposan túltolja a viccet abban a szituációban. Simán benne van a pakliban, hogy ő még most sem tudja, hogy milyen helyzetet teremtett azzal, hogy eldugta a dobozt, ami nagyon fontos szerephez jut ezen a héten” – fejtette ki Megyer.

Tény, hogy én is elpattantam, de az is, hogy külső beavatkozást igényelt a szituáció, amibe keveredtem. 

– mondta, majd gyorsan hozzátette: „Arról nem beszélve, hogy az álmoskönyvek szerint sem szerencsés, ha egy ázsiai ország rendőre azzal fenyeget, hogy lelő. Az adásból mindenki számára világos lesz, hogy az ott egy valóban kényes, sőt, veszélyes helyzet volt” – magyarázta a Borsnak Bódi Megyer.

A Bódi tesók többször is neház heléyzetbe kerülnek az Ázsia Expressz ötödik hetén
Curtis Ázsia expresszben eleresztett poénját nem kezelték helyén a rend helyi őrei (Fotó: TV2)

De az Ázsia Expressz ötödik hetében bőven kijut a vitákból a Bódi tesókon túl is, hiszen tény, hogy mindenki nagyon feszült és fáradt. A tét pedig óriási, hiszen az, aki szűk két hét múlva megnyeri a műsor utolsó hajszáját, 20 millió forinttal lesz gazdagabb. Érdemes tehát ezen a héten is nyomon követni az eseményeket minden hétköznap 19:45-től a TV2 képernyőjén.

 

