Törőcsik Franciska nagy bejelentést tett, T. Danny váratlan szituációban tűnt fel

Gyász, szerelem és örömhírek − volt itt minden, mint a búcsúban! Kedvenc sztárjaink ezúttal sem hagytak minket olvasni való nélkül. Törőcsik Franciska örömhírt jelentett be, T. Danny orra pedig tovább borzolta a kedélyeket. Íme a hét legolvasottabb sztárhírei!
Törőcsik Franciska a közösségi oldalán jelentette be a jó hírt: a gigasiker mozifilm hamarosan képernyőre kerül. A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet a TV2 fogja levetíteni, hamarosan az is kiderül, hogy mikor!
A Házasság első látásra harmadik évada minden eddiginél szaftosabb történésekkel örvendezteti meg a nézőket, ráadásul a héten olyan csavar következett, amilyenre még nem volt példa. Új pár csatlakozott a kísérlethez: vagyis csak félig új, a vőlegény, majd férj ugyanis az első évadból megismert Laci lett, aki az oltár előtt találkozott a festőművész Zavirával. Szintén az első évadból, Házasság első látásra Gerije így vélekedett az új frigyről:
„Ez a lány hozzávaló. Persze lakva ismeri meg egymást az ember, de tény, hogy Laci ideálja alapvetően egy ilyen lány volt. Aztán a többi majd kiderül, de elsőre nagyon kedvesnek, és kicsit visszahúzódónak tűnt, ami Lacinak tökéletes” – magyarázta Geri a Borsnak.
Hetek, sőt hónapok óta T. Danny állapota, és legfőképp az orra foglalkoztatja a bulvárolvasókat. A népszerű rapper régóta küzd a démonjaival, ami külsején is meglátszik. Elmondása szerint a gyógyulás útjára lépett, ám megváltozott arcvonásait jó ideje már maszkkal takarja, ami nyugtalanítja a rajongóit.
Míg T. Danny a jelek szerint igyekszik újjá építeni magát, addig Curtis eljutott a karrierje egyik csúcsára. Október 23-án a Kossuth téren több tízezer ember előtt adta elő Radics Gigivel a Szabadság vándorai című Demjén Ferenc-dalt.
„Az, hogy a Kossuth téren, Magyarország egyik, ha nem a legnagyobb nemzeti ünnepén, az 56’-os forradalom hősei előtt tisztelegve léphettem föl, az tényleg a szakmám, a karrierem egyik csúcsa” − mondta a Borsnak Curtis.
Sajnos szomorú hírek is jutottak a hétre: elhunyt Csemiczky Miklós, aki a zeneszerzői hivatás mellett évtizedeken át tartó, rendkívül fontos pedagógusi tevékenységet is végzett. 1983-tól tanított a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, a Zeneakadémián, majd a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében.
