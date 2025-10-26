BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Törőcsik Franciska nagy bejelentést tett, T. Danny váratlan szituációban tűnt fel

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 18:30
T. DannyHázasság első látásra
Ahogy minden vasárnap, úgy ezúttal is összeszedtük a hát legforróbb sztárhíreit, hogy ne maradj le semmiről! Törőcsik Franciska bejelentésétől és T. Danny kiegészítőjétől volt hangos a sajtó a napokban...

Gyász, szerelem és örömhírek − volt itt minden, mint a búcsúban! Kedvenc sztárjaink ezúttal sem hagytak minket olvasni való nélkül. Törőcsik Franciska örömhírt jelentett be, T. Danny orra pedig tovább borzolta a kedélyeket. Íme a hét legolvasottabb sztárhírei!

hogyan tudnek-14-BS
Törőcsik Franciska és a Hogyan tudnék élni nélküled stábja jó hírrel szolgált (Fotó: Bánkúti Sándor)

Törőcsik Franciska örömhírt közölt

Törőcsik Franciska a közösségi oldalán jelentette be a jó hírt: a gigasiker mozifilm hamarosan képernyőre kerül. A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet a TV2 fogja levetíteni, hamarosan az is kiderül, hogy mikor!

Új pár érkezett

A Házasság első látásra harmadik évada minden eddiginél szaftosabb történésekkel örvendezteti meg a nézőket, ráadásul a héten olyan csavar következett, amilyenre még nem volt példa. Új pár csatlakozott a kísérlethez: vagyis csak félig új, a vőlegény, majd férj ugyanis az első évadból megismert Laci lett, aki az oltár előtt találkozott a festőművész Zavirával. Szintén az első évadból, Házasság első látásra Gerije így vélekedett az új frigyről:

Ez a lány hozzávaló. Persze lakva ismeri meg egymást az ember, de tény, hogy Laci ideálja alapvetően egy ilyen lány volt. Aztán a többi majd kiderül, de elsőre nagyon kedvesnek, és kicsit visszahúzódónak tűnt, ami Lacinak tökéletes” – magyarázta Geri a Borsnak.

Házasság első látásra
Házasság első látásra Laci újra szerencsét próbál a műsorban (Fotó: TV2)

T. Danny még mindig rejtőzködik

Hetek, sőt hónapok óta T. Danny állapota, és legfőképp az orra foglalkoztatja a bulvárolvasókat. A népszerű rapper régóta küzd a démonjaival, ami külsején is meglátszik. Elmondása szerint a gyógyulás útjára lépett, ám megváltozott arcvonásait jó ideje már maszkkal takarja, ami nyugtalanítja a rajongóit.

A Bors egyik olvasója fényképezte le T. Danny-t egy sporteseményen, aki ugyan jókedvű volt, arcát mégis takarta...  (Forrás: Bors olvasói fotó)

Curtis és Radics Gigi a csúcsra ért

Míg T. Danny a jelek szerint igyekszik újjá építeni magát, addig Curtis eljutott a karrierje egyik csúcsára. Október 23-án a Kossuth téren több tízezer ember előtt adta elő Radics Gigivel a Szabadság vándorai című Demjén Ferenc-dalt.

Az, hogy a Kossuth téren, Magyarország egyik, ha nem a legnagyobb nemzeti ünnepén, az 56’-os forradalom hősei előtt tisztelegve léphettem föl, az tényleg a szakmám, a karrierem egyik csúcsa” − mondta a Borsnak Curtis.

0F3A6995
Curtis az egyik legfontosabb nemzeti ünnepen énekelhetett (Fotó: Mediworks)

Gyászol az ország

Sajnos szomorú hírek is jutottak a hétre: elhunyt Csemiczky Miklós, aki a zeneszerzői hivatás mellett évtizedeken át tartó, rendkívül fontos pedagógusi tevékenységet is végzett. 1983-tól tanított a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, a Zeneakadémián, majd a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu