Törőcsik Franciska nagy bejelentést tett, T. Danny váratlan szituációban tűnt fel

Gyász, szerelem és örömhírek − volt itt minden, mint a búcsúban! Kedvenc sztárjaink ezúttal sem hagytak minket olvasni való nélkül. Törőcsik Franciska örömhírt jelentett be, T. Danny orra pedig tovább borzolta a kedélyeket. Íme a hét legolvasottabb sztárhírei!

Törőcsik Franciska és a Hogyan tudnék élni nélküled stábja jó hírrel szolgált (Fotó: Bánkúti Sándor)

Törőcsik Franciska örömhírt közölt

Törőcsik Franciska a közösségi oldalán jelentette be a jó hírt: a gigasiker mozifilm hamarosan képernyőre kerül. A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet a TV2 fogja levetíteni, hamarosan az is kiderül, hogy mikor!

Új pár érkezett

A Házasság első látásra harmadik évada minden eddiginél szaftosabb történésekkel örvendezteti meg a nézőket, ráadásul a héten olyan csavar következett, amilyenre még nem volt példa. Új pár csatlakozott a kísérlethez: vagyis csak félig új, a vőlegény, majd férj ugyanis az első évadból megismert Laci lett, aki az oltár előtt találkozott a festőművész Zavirával. Szintén az első évadból, Házasság első látásra Gerije így vélekedett az új frigyről:

„Ez a lány hozzávaló. Persze lakva ismeri meg egymást az ember, de tény, hogy Laci ideálja alapvetően egy ilyen lány volt. Aztán a többi majd kiderül, de elsőre nagyon kedvesnek, és kicsit visszahúzódónak tűnt, ami Lacinak tökéletes” – magyarázta Geri a Borsnak.

Házasság első látásra Laci újra szerencsét próbál a műsorban (Fotó: TV2)

T. Danny még mindig rejtőzködik

Hetek, sőt hónapok óta T. Danny állapota, és legfőképp az orra foglalkoztatja a bulvárolvasókat. A népszerű rapper régóta küzd a démonjaival, ami külsején is meglátszik. Elmondása szerint a gyógyulás útjára lépett, ám megváltozott arcvonásait jó ideje már maszkkal takarja, ami nyugtalanítja a rajongóit.

A Bors egyik olvasója fényképezte le T. Danny-t egy sporteseményen, aki ugyan jókedvű volt, arcát mégis takarta... (Forrás: Bors olvasói fotó)

Curtis és Radics Gigi a csúcsra ért

Míg T. Danny a jelek szerint igyekszik újjá építeni magát, addig Curtis eljutott a karrierje egyik csúcsára. Október 23-án a Kossuth téren több tízezer ember előtt adta elő Radics Gigivel a Szabadság vándorai című Demjén Ferenc-dalt.

„Az, hogy a Kossuth téren, Magyarország egyik, ha nem a legnagyobb nemzeti ünnepén, az 56’-os forradalom hősei előtt tisztelegve léphettem föl, az tényleg a szakmám, a karrierem egyik csúcsa” − mondta a Borsnak Curtis.