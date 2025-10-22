A Házasság első látásra Gerije elárulta az igazat Laci esküvőjéről: „Ő volt az egyetlen, aki simán bevállalja”

A Házasság első látásra 3. évadában szinte egymást érik a váratlan fordulatok, de Miló Viki esküvője után kétségtelenül Brem Laci visszatérése okozta a legnagyobb döbbenetet. A Házasság első látásra 1. évadának szereplője ráadásul nem csak tiszteletét tette a műsorban, hanem újból oltár elé is állt. A nagy napon Kabai Andris és Szandavári Gergő is jelen volt, sőt utóbbi most el is árulta, mit gondol az ifjú párról.

A Házasság első látásra 2024-es évadának sztárja elárulta, mit gondol az új párosról (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Brem Lacija teljesen váratlanul tért vissza a kísérletbe, hiszen ezt a döntését még barátainak sem árulta el. Hiába voltak korábban együtt még nyaralni is, Geri mit sem sejtve jelent meg az esküvőn.

Az utolsó pillanatig mi sem tudtuk, hogy hova érkezünk, már csak akkor láttuk, hogy esküvőről van szó, amikor sétáltunk befelé. De azt, hogy kinek az esküvője, nem is sejtettük, fogalmunk sem volt erről az egészről, szóval nagyon meglepődtünk, amikor megláttuk Lacit. Pedig nyáron voltunk együtt Cipruson is nyaralni, de egy szót sem ejtett róla, hogy ilyesmire készül

– kezdte Geri.

„Viszont miután bejött, végig gondoltuk Andrissal, hogy az első évadból tényleg Laci volt az egyetlen, aki simán bevállalja, hogy újrakezdi, mert rajta kívül egyikünk se menne bele még egyszer. Viszont ő tényleg az, aki azért kezdett bele a kísérletbe, hogy megtalálja a nagy Ő-t, sőt azóta is folyamatosan keresi, szóval abszolút nem a szereplés hajtja, nem is olyan típus” – idézte fel.

A Házasság első látásra Laci és Zavira számára eddig a lehető legjobban alakult, Geri szerint is nagyon összeillenek (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Gerije Zaviráról is véleményt mondott

Mivel az egykori férj jól ismeri barátját, így arról is határozott véleménye van, hogy Zavira és Laci összeillenek-e, vagy a Házasság első látásra szakértői hibát követtek el.

„Amikor megláttuk Andrissal pontosan azt gondoltuk, hogy ez a lány hozzávaló. Persze lakva ismeri meg egymást az ember, de tény, hogy Laci ideálja alapvetően egy ilyen lány volt. Aztán a többi majd kiderül, de elsőre nagyon kedvesnek, és kicsit visszahúzódónak tűnt, ami Lacinak tökéletes” – magyarázta Geri.

A Házasság első látásra szereplői között nagy a korkülönbség

Geri persze arra is kitért, hogy mit gondol a friss házasok között lévő 17 év korkülönbségről.

Megmondom őszintén, az esküvőn nem is gondolkodtam rajta, csak azóta jutott eszembe, hogy Laci azért 48, a lány pedig csak 31, szóval lehet, hogy ez a több mint 15 év ki fog ütközni a későbbiekben. Viszont mivel a felesége pont ilyen pasit szeretett volna, és abszolút ő az ideálja, így könnyen lehet, hogy neki nem kiugró ez a 17 év

– fejtette ki a véleményét.