Szexi táncok, átalakulások és nagy összeroskadások: ilyen volt a Sztárban Sztár All Stars 8. élő adása – galéria

A Sztárban Sztár All Stars nyolcadik élő adása igen különleges volt: születtek 40 pontos produkciók is, nem is egy – például Dér Heni vagy Nótár Mary is maximálisan levette a lábáról a zsűrit, előbbi hangjával és szexi táncával, utóbbi pedig olyan átalakulásával, ami szinte megkülönböztethetetlen volt az eredeti előadótól –, ugyanakkor voltak nagy csalódások is: a zsűri szerint a nap leggyengébb produkciója Péterffy Lili Lelle volt, akinek valahogy nem sikerült megfognia Britney Spears kisugárzását, és alighanem "túltáncolta" a fellépést az ének kárára, ugyanakkor kétségtelenül Freddie-t viselte meg az ítészek kritikája a leginkább. Noha Claudia és Ramóna odáig volt érte, Stohl András és Hajós András nem igazán. Freddie-t végül a játékostársai vigasztalták a páholyban.

Mint minden adásban, ezúttal is volt egy legjobb és egy legrosszabb is. A napi győztes (a zsűri és a közönség egyesített szavazata alapján) Vavra Bence lett, aki zsinórban másodszor nyerhette el ezt a címet, hiszen október 19-én Tommy Cash-ként is őt találták az abszolút legjobbnak.

A nézők második körös szavazása további hat embert juttatott automatikusan tovább. Freddie, Dér Heni, Mészáros Árpád Zsolt, Nótár Mary, Horváth Tamás és Szandi esélyt kapott arra, hogy a jövő héten is egy magyar vagy külföldi sztár bőrébe bújhasson, és újra próbára tegye tudását. Azaz Veréb Tamás és Péterffy Lili Lelle került a veszélyzónába, közülük pedig csak egyikőjüket menthette meg a közönség egy gyorsszavazás keretén belül. Végül Péterffy Lili Lellének ért véget a verseny, ő lett a nyolcadik élő adás kiesője.

