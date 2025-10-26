Leleplezte magát a Sztárban Sztár All Stars versenyzője: „Sokat dolgozom azon, hogy jól legyek”

Hétről-hétre elkápráztatja tehetségével, énekhangjával, utánzásával a TV2 sikerműsorának zsűrijét és nézőit Péterffy Lili Lelle. A Sztárban Sztár All Stars legfiatalabb versenyzőjén úgy látszik egy feladat sem tud kifogni, Liptai Claudia szerint egyértelműen ő az egyik legjobb utánzó, aki igazából nem is utánoz, hanem teljesen átlényegül.

A Sztárban Sztár 2025 legnagyobb meglepetése Péterffy Lili, akit itt éppen Barbara Pravi dalát énekli (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár: Péterffy Lili szeret kockáztatni

Péterffy Lili megmutatta a TV2 stúdiójában lapunknak, mit rejt a maszkja a szó szerinti és a képletes értelemben is. A Sztárban Sztár All Stars legfiatalabb versenyzője az idei évadban volt már szédítő Tarkan, léleksimogató Palya Bea, kőkemény Pitbull, önazonosságát kereső Barbara Pravi, legutóbb pedig hörgős metált énekelt a Papa Rouch frontembereként.

„Egy laza 5 és félórás átalakulás volt az utolsó, de imádtam. Tudom, hogy sokaknak furcsa volt a dalválasztásom, de én szeretek kockáztatni” – mondta Péterffy Lili, aki DJ, énekes, dalszerző is.

Nem csak a műsorban, az élet minden területén szeretek új dolgokat felfedezni. Sokszor nekiindulok csak úgy, volt, hogy egyedül elmentem egy lakókocsival Szlovéniába. És most kicsit a Sztárban Sztárban is azt élem meg, hogy hétről-hétre egy teljesen új, meglepő, néha teljesen elmebeteg, néha csak furcsa dolgot tudok ide hozni és ezért én annyira hálás vagyok.

De kicsoda valójában Péterffy Lili?

Legutóbb egy 5 és fél órás átalakulási folyamat volt, amíg a tehetséges versenyzőt elrejtették a Papa Roach énekesének maszkja mögé. Mi arra voltunk kíváncsiak az elmúlt hetek fantasztikus alakításai után, kit rejtettek el a maszkok, ki igazából Péterffy Lili, hogyan mutatná be önmagát.

„Egyszer egy játékban három emojival kellett leírnom önmagam, a pillangó, a szivárvány és kis csillagokkal, varázslattal jellemeztem magam. Én egy ilyen kis fura figura vagyok, elképesztően érzelmes és érzékeny, nagyon intenzíven élem az életet és nagyon fontos számomra, hogy napról-napra jobb ember legyek, és hogy a környezetemnek, bárhol is vagyok, mindig egy kis kedvességet, egy kis napfényt tudjak vinni.