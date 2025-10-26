Leleplezte magát a Sztárban Sztár All Stars versenyzője: „Sokat dolgozom azon, hogy jól legyek”

Hétről-hétre elkápráztatja tehetségével, énekhangjával, utánzásával a TV2 sikerműsorának zsűrijét és nézőit Péterffy Lili Lelle. A Sztárban Sztár All Stars legfiatalabb versenyzőjén úgy látszik egy feladat sem tud kifogni, Liptai Claudia szerint egyértelműen ő az egyik legjobb utánzó, aki igazából nem is utánoz, hanem teljesen átlényegül.
Péterffy Lili megmutatta a TV2 stúdiójában lapunknak, mit rejt a maszkja a szó szerinti és a képletes értelemben is. A Sztárban Sztár All Stars legfiatalabb versenyzője az idei évadban volt már szédítő Tarkan, léleksimogató Palya Bea, kőkemény Pitbull, önazonosságát kereső Barbara Pravi, legutóbb pedig hörgős metált énekelt a Papa Rouch frontembereként.
„Egy laza 5 és félórás átalakulás volt az utolsó, de imádtam. Tudom, hogy sokaknak furcsa volt a dalválasztásom, de én szeretek kockáztatni” – mondta Péterffy Lili, aki DJ, énekes, dalszerző is.
Nem csak a műsorban, az élet minden területén szeretek új dolgokat felfedezni. Sokszor nekiindulok csak úgy, volt, hogy egyedül elmentem egy lakókocsival Szlovéniába. És most kicsit a Sztárban Sztárban is azt élem meg, hogy hétről-hétre egy teljesen új, meglepő, néha teljesen elmebeteg, néha csak furcsa dolgot tudok ide hozni és ezért én annyira hálás vagyok.
Legutóbb egy 5 és fél órás átalakulási folyamat volt, amíg a tehetséges versenyzőt elrejtették a Papa Roach énekesének maszkja mögé. Mi arra voltunk kíváncsiak az elmúlt hetek fantasztikus alakításai után, kit rejtettek el a maszkok, ki igazából Péterffy Lili, hogyan mutatná be önmagát.
„Egyszer egy játékban három emojival kellett leírnom önmagam, a pillangó, a szivárvány és kis csillagokkal, varázslattal jellemeztem magam. Én egy ilyen kis fura figura vagyok, elképesztően érzelmes és érzékeny, nagyon intenzíven élem az életet és nagyon fontos számomra, hogy napról-napra jobb ember legyek, és hogy a környezetemnek, bárhol is vagyok, mindig egy kis kedvességet, egy kis napfényt tudjak vinni.
Sokat dolgozom azon, hogy én jól legyek, fejlődjek. Közben ugye zenélek, DJ vagyok, énekelek, járom az országot, néha külföldön is vannak fellépéseim. A spiritualitásban is kicsit otthon vagyok, tartok workshopokat is, ahol a művészeteken keresztül az emberek kifejezhetik magukat. Szóval sok mindent szeretek csinálni, de olyan típus is vagyok, én nem tudnék egy valamit kiválasztani és azt 40 éven keresztül csinálni. Hanem mindig keresem azt, hogy mi adja a legnagyobb élvezetet és a legnagyobb örömöt. Mert én abban hiszek, hogy az életben ezt kell keresni, nekem működik is, ha erre hallgatok és hiszem, hogy ezáltal tudok másoknak is örömöt adni, ami szerintem nagyon fontos dolog!
