Sztárban Sztár: Freddie-t megviselte a zsűri kritikája, versenyzőtársai vigasztalják

Igencsak felemásra sikeredett Freddie, azaz Fehérvári Gábor Alfréd produkciója a Sztárban Sztár All Stars nyolcadik élő adásában. Andrea Bocelli bőrébe bújt, és eleinte úgy tűnt, hogy a zsűrit is teljes mértékben levette a lábáról az olasz tenorművész szerepében. Lékai-Kiss Ramóna felidézte: amikor a világsztár koncertjén volt, a könnyeivel küzdött, és most is hasonló érzelmi hullámvasutat élt át. "Csodálatos vagy, Freddie, köszönöm szépen!" Hasonlóképp szuperlativuszokban beszélt Liptai Claudia is.

Freddie a Sztárban Sztár All Stars színpadán

Sztárban Sztár All Stars: Freddie kemény kritikát kapott

A fiúk azonban úgy tűnik, mintha egy egész más produkciót láttak volna, mint a lányok. Először Hajós András fejtette ki, hogy neki hangilag ez nem volt igazán ott, majd pedig Stohl András is csatlakozott. "Én rettegtem, hogy engem szólítasz harmadiknak, mert szinte betűre pontosan azt érzem, mint András. Nem tudom őszintén azt mondani, hogy ez engem elragadott vagy más léptékekbe repített volna. Nagyon megijedtem, amikor az előttem lévő két hölgy ilyen szépeket mondott, mert azt gondoltam, akkor az én készülékemben van a hiba. De ezek szerint nem" - magyarázta. Freddie végül Ramónától és Claudiától 10-10 pontot kapott, Stohl Andrástól 9-et, Hajóstól pedig 8-at.

Játékostársai támogatták Freddie-t

Noha ezt a nézők már nem láthatták a tévéképernyőn keresztül, Freddie-t láthatóan eléggé megviselte a zsűri (illetve a zsűri két Andrásának) kritikája, illetve a kapott pontok: miután levonult a színpadról, a játékostársai vigasztalták őt, Szandi, Veréb Tomi és Dér Heni.