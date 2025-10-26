Sztárban Sztár: Dér Heni szexi popsirázása mindenkit bezsongatott

A nyolcadik élő adásban brutál dallal és produkcióval nyitott a Sztárban Sztár All Stars színpadán Dér Heni: Beyonce bőrébe bújva adott elő egy egyveleget az énekesnő slágereiből, és bizony leesett mind a zsűri, mind a jelen lévő közönség álla. Hajós András megjegyezte: kevés énekesnő van, aki ilyen színvonalon tud énekelni, de egy sem, aki még egy ilyen táncot, ilyen koreográfiát, ilyen dinamizmust is ad hozzá. "Ezt én se tudtam volna jobban csinálni!" - jelentette ki viccesen.

Mondanunk sem kell, mind a látvány, mind a hang tökéletes volt, ráadásul igencsak szexire vette a figurát az énekesnő, így aligha lehet meglepő, hogy végül 40 darab tízpontos értékelést gyűjtött be a zsűritől, amivel be is biztosította a helyét az élen.