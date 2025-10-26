Sztárban Sztár – Liptai Claudia Nótár Maryről: "Tudtam, hogy sírni fogok!"

Nem véletlenül kapta a Sztárban Sztár 2025-ös, 11. évada az All Stars alcímet: tényleg a legjobbak legjobbjai lépnek színpadra vasárnapról vasárnapra, és ezt bizony most Nótár Mary produkciója is bebizonyította, aki Pásztor Anna bőrébe bújva adta elő Márti dalát. Azt már most eláruljuk: a zsűri egyöntetűen le volt nyűgözve, és nem meglepő módon mindenki 10 ponttal jutalmazta az énekesnő átalakulását – vagy inkább átlényegülését.

Sztárban Sztár All Stars: Nótár Mary átlényegült Pásztor Annává

Sztárban Sztár All Stars: Nótár Mary helyett mintha Pásztor Anna lépett volna fel

Lékai-Kiss Ramóna először csak véletlenül Annázta le Nótár Maryt, de Stohl András szerint ez nem volt véletlen: "Ha valaki a stúdióajtóból nézett volna be, nem tudta volna megmondani, hogy Pásztor Anna vagy Nótár Mary" – magyarázta. Ramóna egyébként úgy fogalmazott, a könnyei bent ragadtak, Liptai Claudia pedig a kritikája elején rögtön kijelentette: "Én tudtam, hogy sírni fogok!"