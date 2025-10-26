BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sztárban Sztár – Liptai Claudia Nótár Maryről: "Tudtam, hogy sírni fogok!"

sztárban sztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 21:50
liptai claudiaSztárban Sztár All StarsNótár Mary
Ilyen egy igazi 40 pontos produkció. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije szinte szóhoz sem jutott.

Nem véletlenül kapta a Sztárban Sztár 2025-ös, 11. évada az All Stars alcímet: tényleg a legjobbak legjobbjai lépnek színpadra vasárnapról vasárnapra, és ezt bizony most Nótár Mary produkciója is bebizonyította, aki Pásztor Anna bőrébe bújva adta elő Márti dalát. Azt már most eláruljuk: a zsűri egyöntetűen le volt nyűgözve, és nem meglepő módon mindenki 10 ponttal jutalmazta az énekesnő átalakulását – vagy inkább átlényegülését.

Sztárban Sztár All Stars: Nótár Mary átlényegült Pásztor Annává
Sztárban Sztár All Stars: Nótár Mary átlényegült Pásztor Annává

Sztárban Sztár All Stars: Nótár Mary helyett mintha Pásztor Anna lépett volna fel

Lékai-Kiss Ramóna először csak véletlenül Annázta le Nótár Maryt, de Stohl András szerint ez nem volt véletlen: "Ha valaki a stúdióajtóból nézett volna be, nem tudta volna megmondani, hogy Pásztor Anna vagy Nótár Mary" – magyarázta. Ramóna egyébként úgy fogalmazott, a könnyei bent ragadtak, Liptai Claudia pedig a kritikája elején rögtön kijelentette: "Én tudtam, hogy sírni fogok!"

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu