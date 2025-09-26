Anyák adómentessége: mutatjuk mennyivel több pénz kerül a családi kasszába

Magyarországon a több gyermeket vállaló anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó alól, amely a négy- vagy többgyerekesekre már fél évtizede él. A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá az új adókedvezményre, amely átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét.
Október 1-jétől a három gyermeket nevelő anyák teljes személyi jövedelemadó-(SZJA-) mentességet kapnak. A kedvezmény életfogytig tart, és független a gyermekek életkorától, abban az esetben is igényelhető, ha korábban az anyák legalább 12 évig családi pótlékra voltak jogosultak.
De nem csak rájuk vonatkozik a kormányzati adócsökkentési program: a négy és többgyermekesek már évekkel ezelőtt búcsút mondtak az szja-nak, a kétgyermekesek pedig ezután fognak. Mutatjuk a dátumokat!
A kormány és elemzők becslése szerint a mostani lépés körülbelül 200–250 ezer háromgyermekes anyát érinthet közvetlenül. Illetve, ha a kétgyermekesekre is kiterjesztik a szabályt 2026–2029 között, akkor ez a program közel egymillió nőt érint majd.
Magyar Nemzet számítása szerint az intézkedés átlagosan körülbelül havi 106 ezer forinttal növelheti a nagycsaládosok nettó jövedelmét — fontos azonban, hogy ez erősen függ a munkajövedelem nagyságától és attól, hogy az anya eddig mennyit tudott érvényesíteni a családi adókedvezményből.
A kedvezmény nem jár automatikusan: aki már az októberi fizetését is SZJA-mentesen szeretné megkapni, 2025. október 1-től adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtania a munkáltatójának/kifizetőjének. Ezt a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül lehet a legegyszerűbben leadni. Ha valaki később igényli a kedvezményt, azt a jövő évi SZJA-bevallásban is egy összegben lehet érvényesíteni.
A kedvezmény már az októberi fizetésben érvényesíthető, és havi százezres nagyságrendű pluszt jelenthet a családi kasszában
– írta meg a Kemma.
A NAV október elejétől teszi elérhetővé az új nyilatkozatot, amellyel a háromgyerekes anyák szja-mentességet kérhetnek.
Az SZJA-mentességre jogosult anyák esetében nem kerül levonásra az SZJA a jogosult jövedelmek után. Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor az havonta 148.500 forint megtakarítást jelenthet.
A jelenlegi adómentesség is sok család életét érinti. A kormány döntését így egyértelműen öröm fogadta.
Én ezt nagyon helyes intézkedésnek találom
– véli Anna.
Azoknak is jár az SZJA-adókedvezményt, akik 12 éven át családi pótlékban részesültek.
Ez egyáltalán nem egy hátrány, mert ők is megérdemlik, hiszen gyereket neveltek
– válaszolta Marika a kérdésünkre.
Nekem 3 gyermekem van egyébként, és én ezzel egyetértek. És biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sok embernek jó, főleg abban a tekintetben, hogy emelni fogják a családi adókedvezmény összegét
– nyilatkozta egy anyuka, aki hozzátette, hogy neki már nagyobbak a gyerekei, így már csak egy gyermek után kapja a családi pótlékot.
2025. július 1-től egy gyermek esetében 15 000 forintra, két gyermek esetén, gyerekeknként 30 000 forintra, míg három vagy több gyermek esetén gyerekenként 49 500 forintra emelkedik az igénybe vehető családi adókedvezmény nettó összege. (A jelenlegi 10 000, 20 000, illetve 33 000 forintról.) 2026. január 1-től a kedvezmény összege ráadásul tovább nő: 20 000, 40 000, illetve 66 000 forintra, szintén gyerekeknként.
Szerintem ez egy jó dolog. Én, mint négy gyermekes már igénybe tudtam venni, úgyhogy teljes mértékben támogatom, és erre buzdítok mindenkit. Szerintem nagyon sokat jelent, hogy a családnak a jövedelme ki van egészítve ezzel, hogy az édesanyáknak legalább már nem kell SZJA-t fizetni. Ennek hatására havonta több mint 100 ezer forinttal több marad egy család pénztárcájában
– mondta lapunknak Matild.
Fontos figyelembe venni, hogy a családi adókedvezményt ne keverjük össze az október 1-től kezdődő anyák SZJA-mentességével. Ugyanis természetesen mind a kettő jár a családoknak.
Mindenesetre ez a kereslet függvényében ez nagyon jó, hiszen csak gondoljunk bele: ha ez minden hónapban megmarad a családnak, akkor szerintem az sokat jelenthet
– zárta szavait Matild.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.