Anyák adómentessége: mutatjuk mennyivel több pénz kerül a családi kasszába

Magyarországon a több gyermeket vállaló anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó alól, amely a négy- vagy többgyerekesekre már fél évtizede él. A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá az új adókedvezményre, amely átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét.

Mi változik október 1-jétől?

Október 1-jétől a három gyermeket nevelő anyák teljes személyi jövedelemadó-(SZJA-) mentességet kapnak. A kedvezmény életfogytig tart, és független a gyermekek életkorától, abban az esetben is igényelhető, ha korábban az anyák legalább 12 évig családi pótlékra voltak jogosultak.

De nem csak rájuk vonatkozik a kormányzati adócsökkentési program: a négy és többgyermekesek már évekkel ezelőtt búcsút mondtak az szja-nak, a kétgyermekesek pedig ezután fognak. Mutatjuk a dátumokat!

2026-tól a 40 év alatti édesanyák,

2027-től a 40 és 50 év közöttiek,

2028-tól az 50 és 60 közöttiek,

2029-től pedig a 60 év felettiek is csatlakoznak a kedvezményezettek köréhez

A kormány és elemzők becslése szerint a mostani lépés körülbelül 200–250 ezer háromgyermekes anyát érinthet közvetlenül. Illetve, ha a kétgyermekesekre is kiterjesztik a szabályt 2026–2029 között, akkor ez a program közel egymillió nőt érint majd.

Magyar Nemzet számítása szerint az intézkedés átlagosan körülbelül havi 106 ezer forinttal növelheti a nagycsaládosok nettó jövedelmét — fontos azonban, hogy ez erősen függ a munkajövedelem nagyságától és attól, hogy az anya eddig mennyit tudott érvényesíteni a családi adókedvezményből.

Hogyan igényelhetik az érintettek?

A kedvezmény nem jár automatikusan: aki már az októberi fizetését is SZJA-mentesen szeretné megkapni, 2025. október 1-től adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtania a munkáltatójának/kifizetőjének. Ezt a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül lehet a legegyszerűbben leadni. Ha valaki később igényli a kedvezményt, azt a jövő évi SZJA-bevallásban is egy összegben lehet érvényesíteni.

A kedvezmény már az októberi fizetésben érvényesíthető, és havi százezres nagyságrendű pluszt jelenthet a családi kasszában

