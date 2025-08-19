Állami kitüntetést kapott Rubint Réka: "Rengeteg erőt kaptam most a folytatáshoz!"

Rubint Réka kétségkívül az ország talán leghíresebb fitneszedzője férjével, Schobert Norberttel együtt. A házasok már nagyon hosszú évek óta koronázatlan "nagykövetei" az egészséges életmódnak, Rékát pedig most hatalmas megtiszteltetés érte: állami kitüntetést kapott munkásságáért az augusztus 20-ai, államalapítási ünnepek alkalmából.

Állami kitüntetést kapott Rubint Réka Fotó: bors

Így reagált Rubint Réka a kitüntetésre

Keresem a szavakat, de nehezen találom. Ma délután állami kitüntetést kaptam a munkásságomért, a több mint két évtizede tömegeket megmozgató, egészségesebb és aktívabb életre ösztönző, közösségépítő sportprogramjaimért. Magyarország köztársasági elnöke Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozott nekem, melyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter személyesen adott át!

– kezdi közösségi médiás posztjában a fitneszlady, majd rátér arra is, miért jelent neki olyan sokat ez a megtiszteletetés:

Hatalmas megtiszteltetés ez számomra, hiszen 32 évvel ezelőtt Katincbarcikán a testnevelő tanárom azt mondta, hogy egy genetikai selejt vagyok, és meg akart buktatni testnevelésből. Ezt csak azért osztom meg veletek, mert a 15 éves kislány lelke akkor darabjaira tört, de jászi vére arra ösztönözte, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét annak, amit a tanárnő mondott. Azóta a bizonyítási kényszerből szenvedély lett és ez a szenvedély lett a munkám és az életem. Épp ezért, soha ne engedjétek, hogy bárki az álmaitok útjába álljon, mert a csoda, ott van bennetek!

A teljes poszt és a kitüntetésről készült képek IDE kattintva érhetőek el.

Rubint Réka a Borsnak: Nagyon elérzékenyültem!

Rubint Rékával a Borsnak is sikerült beszélnie a nem mindennapi kitüntetés kapcsán.

"A magyar köztársasági elnök által nekem ítélt ezüst érdemkeresztet a honvédelmi minisztertől vehettem át ma a Bálnában. Amikor a beszédében elhangzott, hogy ezt a díjat Magyarország legjobbjai kapják, azok, akik sokat tettek a nemzetért, bevallom, nagyon elérzékenyültem.

Amikor az erről szóló posztot fogalmaztam, néhány pillanatra abba is kellett hagynom az írást, mert még akkor is alig tudtam elhinni, hogy ekkora megtiszteltetés ért. Végiggondoltam a hatalmas utat, amit bejártam, és azt is, ami még előttem áll. Rengeteg erőt kaptam most a folytatáshoz.

A cél továbbra is ugyanaz. Minél több embernek segíteni abban, hogy egészséges életet éljen és élhessen. Mert az egészség nem minden, de nélküle minden semmi" – jelentette ki.