Megható vallomást tett Rubint Réka: „Norbika tanította meg kimondani, hogy szeretlek”

Rubint Réka ismét bepillantást engedett magánéletébe: legutóbbi Instagram-bejegyzése igazi szívet melengető vallomás az anyaságról, a családról és az őt ért megható meglepetésről.
A fitneszedző arról számolt be, hogy egy nehéz nap után különleges ajándék várta otthon: nagyfia, ifj. Schobert Norbert egy virágcsokorral és üzenettel lepte meg. A gesztus annyira megérintette Rékát, hogy könnyeivel küszködve osztotta meg érzéseit követőivel. „Csak potyogtak a könnyeim… mert csak kevesen tudják, mennyire nehéz időszak áll mögöttünk, ami még különlegesebbé tette a mi szövetségünket! Az eddig is csodálatos Anya–Fia kapcsolatot!” – írta.
A posztban Rubint Réka kiemelte, mennyire hálás mindhárom gyermekéért, akik „hatalmas szívvel és tiszta lélekkel” ajándékozták meg őt. Ugyanakkor különösen megható vallomást tett legidősebb fiáról: elárulta, hogy éppen tőle tanulta meg kimondani a „szeretlek” szót. Gyerekkorában ugyanis szülei nem ezzel a szóval fejezték ki érzelmeiket, így számára az anyaság hozta el a valódi felszabadulást ezen a téren.
Tele van a szívem hálával és szeretettel! Köszönöm Istenem a családomat és az életemet! Köszönöm Őket!
– zárta sorait a háromgyermekes édesanya.
Rubint Réka őszinte szavai ismét rávilágítanak arra, mennyire fontos számára a család, és milyen mély, szeretetteljes kapcsolat köti össze gyermekeivel.
