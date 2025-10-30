Szülinapját ünnepli Berki Krisztián kislánya, ilyen nagyot nőtt

Berki Krisztián, a magyar média egyik legmegosztóbb és legszínesebb személyisége, 2022. május 6-án hunyt el váratlanul, 41 éves korában. Két kislány büszke apukájának mondhatta magát az életében. Hódi Pamelától született első gyermeke, Berki Natasa Zselyke, még második kislányával Berki Mazsi ajándékozta meg.

Hódi Pamela és Berki Krisztián lánya már kész hölgy / Fotó: Mate Krisztian

Berki Krisztán első lánya, a kis Nati az utóbbi évben rengeteget komolyodott. Erről édesanyja, Hódi Pamela számolt be korábban:

Az elmúlt egy év, óriási változás volt számomra Natasát illetően. Rengeteget változott, csajosodott, komolyodott és még mindig mosolyt csal az arcunkra a cuki kamasz kis énjével. Végtelenül büszke vagyok rá. Már most olyan dolgokat megtudok beszélni vele, amit egyébként a barátnőimmel szoktam. Ő az én kis bizalmasom. Szerintem bátran kijelenthetem, hogy elérkeztem anyaságom azon szakaszához amikor a gyermekem a barátom is egyben. Csodálatos megtapasztalni ezt az új érzést

A minap első gyermeke, Natkó betöltötte a tizenkettedik életévét. Ennek alkalmából édesanyja, Hódi Pamela mutatott róla egy friss fotót. A kész kis hölgyet erősen szorította magához Pamela. Sőt megható szavakkal beszélt róla.

„Kedves nap a számomra. Natkóm 12 éves lett. Mai napon 7:35 kor Halász Judit szülinapi dalával ébresztettük, majd elmentünk az egyik kedvenc éttermébe ahol ízlelgetés közben közölte, hogy 13. szülinapjára paradicsomos gnocchi tortát szeretne. Idén viszont elkészítettünk életünk első tortáját, amivel bár meggyűlt a bajunk de nagyon fincsi lett! - Oly annyira, hogy alig maradt belőle. Nagyon jó móka volt együtt tesztelgetni a zselatint és társait, megérte minden egyes “aggodalom”. Ez a nap mindig egy picit nehezebb számomra lelkileg mint azelőtt…, de tudom, hogy egyre könnyebb lesz”

- írta Hódi Pamela a közösségi oldalán.

