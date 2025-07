Berki Krisztián 45 éves lenne: Ilyen állapotban van most a sírja – Fotó!

Vélhetően bulit szervezne július 1-jén Berki Krisztián, hogy méltóképp ünnepelje a 45. születésnapját. Barátokkal, rokonokkal és két gyermekével, Berki Natasa Zselykével és Berki Emmával. Az élet azonban ezt az ünneplést már nem adta meg az egykori Fradi-vezérnek.

Berki Krisztián minden bizonnyal megadná a módját a 45. szülinapjának (Fotó: Knap Zoltán)

A celeb 2022. május 6-a óta nincs köztünk. Berki Krisztián halála egy májusi, pénteki napra virradóra történt. Holttestét lánya, Berki Natasa Zselyke fedezte fel egy IX. kerületi lakásnak az erkélyén. Berki Krisztián özvegye, Mazsi összetörten, könnyek között nyilatkozott a Borsnak a tragédiát követően.

„Sajnos a hír igaz, Krisztián meghalt. Kérem az újságírókat, hogy a férjem kegyeleti jogait és a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmát is tartsák tiszteletben. Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk” – mondta kollégánknak.

Berki Krisztián sírja a Farkasréti temetőben, annak egyik legszebb részén található, közel a művészparcellához. Az egykori Fradi-vezértől 2022. május 26-án vettek végső búcsút. A temetésen részt vett Berki özvegye, Mazsi, aki közös kislányukat, a féléves Emma Katerinát is magával hozta, Hódi Pamela, Berki korábbi élettársa és közös lányuk, az akkor 9 éves Natika. Rajtuk kívül természetesen rengeteg ismert ember is elbúcsúzott Krisztiántól, ott volt többek között Kökény Attila, Hajdú Péter, Megyeri Csilla, Schobert Norbi és Rubint Réka.

Berki Krisztián sírját azóta is rendszeresen ápolják és gondozzák. Nem olyan régen egy gyerekrajz is került rá, amit minden bizonnyal Natika készített. „Kedves, jószívű, együttérző. A Berkik menők. A legeslegjobb apa az egész világon” – írta a kislány a megható alkotásra.

A Bors munkatársai közvetlenül Berki Krisztián születésnapja előtt látogattak ki a budai sírkertbe, hogy megnézzék, milyen állapotban van most a végső nyughely. Megnyugodva láttuk, hogy a mai napig ápolják és rendszeresen foglalkoznak vele. Igaz, friss virág még nem került rá, de július 1-jén, napközben minden bizonnyal már másképp lesz.