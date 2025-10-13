Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Egymásba kapaszkodva bújtak Hódi Pamelához a lányai - Fotó

Tóth Bence
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 10:30
Hódi Pamelaajándék
Így ünnepelte születésnapját az influenszer édesanya. Hódi Pamela egyik rajongója kommentben is kérdezett Bencéről.
K. C.
A szerző cikkei

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Hódi Pamela házassága romokban lehet, amire nemrég újabb bizonyíték került nyilvánosságra. A  találgatásokat egyébként legfőképp arra alapozzák, hogy Hódi Pamela és párja egyre ritkábban mutatkoznak együtt. Sőt mi több, már nem hordja a gyűrűjét sem. 

hódi pamela
Hódi Pamela / Fotó: Mate Krisztian

Tóth-Hódi Pamela nemrég ünnepelte a 37. születésnapját, amiről a közösségi oldalán is beszámolt. A poszt igen beszédesre sikerült, ugyanis a több képből álló galériában szerelme, Tóth Bence nem tűnt fel, csupán egy lányaival édesen ölelkezős kép jelent meg. Sőt a szövegben sem ejtett szót Pamela a férjéről. A kommentben volt, aki aggódott Pameláért és a köszöntések sűrűjében Bence hollétéről érdeklődött, de választ nem kapott a hírességtől.

„-Ebéd az egyik kedvenc éttermemben
-Séta a semmibe
-Mindeneim a karjaimban
-Legszebb ajándékom amit a húgomtól kaptam
-Témazáróra megtanultak kikérdezése
-Nap vége, nyugalom…”

- összegezte születésnapját Hódi Pamela a bejegyzésében. 

Hódi Pamela és lányai ölelkezős fotóját ide kattintva tekintheted meg.

A Redditen már szinte biztosra veszik, hogy a házaspár különvált, bár egyikük sem erősítette meg hivatalosan a hírt. Egy hetilap megpróbálta megszólaltatni Pamelát, aki se nem tagadta, se nem erősítette meg a válásról szóló pletykákat – mindössze annyit mondott, hogy nem szeretne beszélni a magánéletéről.

 

