Előkerült Hódi Pamela kínos videója: meztelen férjét mutogatta a követőinek

Hódi Pamela az elmúlt hetekben, hónapokban azért vált bulvárhírek főszereplőjévé, mert a jelek szerint válságban lehet a házassága a korábbi labdarúgó Tóth Bencével.
Pamela és Bence még 2018-ban ismerkedtek meg, 2021-ben pedig megszületett a lányuk, Evolet Olívia. De mára lehet, hogy sok minden megváltozott, és Hódi Pamela válik - legalábbis a pletykák szerint. Az erről szóló szóbeszéd alapja az a tény, hogy Bence és Pamela már sehol sem jelennek meg együtt, közös képeket sem látni már az Instagramon, mi több, Pamela már nem hordja a gyűrűjét sem. A Redditen egyenesen tényként kezelik, hogy a házaspár útjai különváltak, noha Pamela és Bence eddig nem erősítette meg hivatalosan a szakítást.
Szintén érdekes, hogy az egyik hetilap megkereste a témában Hódi Pamelát, aki meglehetősen rejtélyes volt: nem erősítette meg a válás tényét, de nem is cáfolta a pletykákat. Az viszont biztos, hogy Bence a sztáranyuka október 9-i, születésnapi bejegyzésében sem kapott helyet.
Az viszont biztos, hogy egy évvel ezelőtt, tavaly novemberben még minden a legnagyobb rendben volt köztünk. Harmóniára és játékosságra utal legalábbis az a döbbenetes, 2024-ben készült videó, aminek egy jelenetét egy sasszemű netező a napokban vette észre, majd az első sokk után feltöltötte a Redditre. A lényeg: Hódi Pamela egy üdítőt reklámoz a téli hangulatú, havas felvételen, pontosabban egy nyereményjátékot hirdetett meg. A videó teljesen ártalmatlanul indul, szép tájjal, finom falatokkal és csinos Pamelával. Majd valami történik. Az egyik jelenetben hirtelen felbukkan Hódi kedvese, Bence, méghozzá egy ablakban állva, anyaszült meztelenül.
Mutatjuk:
Nos, a kommentelők nagy része szerint direkt reklámfogás volt, hogy Hódi Pamela férje pucéran kapjon szerepet a videóban, más magyarázatot legalábbis nem találtak a durva "bakira".
„Direkt rá is nagyított a videóban, szerintem direkt hagyta benne mert vicces”
- vélekedett egy önjelölt reklámszakember.
Szerintetek, hogy történhetett ez a fiaskó?
