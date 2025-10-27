Hódi Pamela vallomása: „Jojózott a fejem...”

Hódi Pamela a közösségi oldalán osztott meg egy őszinte, humoros bejegyzést arról, milyen ritkán engedi meg magának, hogy kiszabaduljon a mindennapi mókuskerékből. A kétgyermekes édesanya elárulta, hogy általában nem jár bulizni, sőt, barátnőkkel is csak ritkán mozdul ki – most azonban kivételt tett.

Hódi Pamela

Fotó: Máté Krisztián

„Nem szoktam bulizni járni, sőt, ami azt illeti, barátnőkkel kimozdulni is elég ritkán szoktam. Pedig nagyon nagy szükség van arra, hogy egy anyuka igenis szánjon időt és energiát arra, hogy ledobja a melegítőt, hátrahagyja a mosást, és felnőtt emberekkel beszélgessen személyesen”

– írta Pamela, aki péntek este három másik anyukával együtt ellátogatott a Lagzi Fesztre.

A posztból kiderül, hogy az estét igazi „ülve táncolással” és baráti beszélgetésekkel töltötték, majd éjfél után bekapcsolt a „mami üzemmód”: Pamela tudta, hogy másnap korán kell kelnie, így még álmosságtól kábán is igyekezett haza.

„Jojózott a fejem az álmosságtól, de utána konkrétan mennyországnak éreztem az ágyamat”

– zárta nevetve a bejegyzését.

A rajongók azonnal elárasztották a kommentmezőt kedves üzenetekkel és elismerésekkel:



„Megérdemelted... jól tetted...”

– írta egyikük szívecske és tűz emojikkal.

„Nagyon szépek vagytok!”

– dicsérte egy másik hozzászóló.

A követők egyetértettek abban, hogy minden anyának kijár néha egy kis „énidő” – és Pamela posztja remekül megmutatta, hogy a legnagyobb boldogság néha egy nyugodt este és egy jól megérdemelt alvás.

A Hódi Pamela fantasztikus bejegyzését IDE kattintva tudod megtekinteni.